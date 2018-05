Inundación de casa de máquinas puede ser muy costosa para Hidroituango

Ante los niveles críticos que registraba este jueves el río Cauca a su paso por Antioquia por el bloqueo de los túneles de desviación de la presa de Hidroituango, el grupo EPM tomó la decisión de evacuar el agua inundando la casa de máquinas.



La medida extrema se tomó para evitar que los niveles del afluente sigan subiendo y ocasionen una tragedia social en los 12 municipios del área de influencia y daños irreversibles en el proyecto, que tiene un costo de 11 billones de pesos y estaba programado para empezar en diciembre.

“Se dejarán abiertas las compuertas para que lentamente vaya entrando el agua y evitar que ocurra un daño grave si se hace de manera abrupta. Lo que buscamos es preservar de la mejor manera la infraestructura para que el cuarto de máquinas esté inundado el menor tiempo posible y no sea necesario pensar en una reubicación”, señaló Londoño de la Cuesta, gerente general de grupo EPM.



Para realizar este procedimiento utilizarán cuatro de los ocho túneles que hay, de los cuales fluirán 2.000 metros cúbicos de agua por segundo.



Aunque Londoño de la Cuesta explicó que la magnitud de las consecuencias se conocerán cuando logren sacar el agua y esté abierto uno de los ductos, expertos son más pesimistas.



Oswaldo Ordóñez Carmona, profesor del departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, estimó que los daños serán enormes porque la casa de máquinas estaba en los retoques finales.

“En este espacio están las turbinas que van a generar la energía de la hidroeléctrica. La consecuencia, probablemente, sea la destrucción de todo lo que ya estaba instalado. Es una pérdida brutal”, expresó Ordóñez, quien calificó de “crítica” la situación para la ingeniería local.



La única consecuencia que se conoce hasta el momento es que la fecha de inicio de la primera turbina de la central no arrancará el 30 de noviembre de este año como estaba programada.



En la parte económica, EPM también ha sido cauto y solo ha indicado que la obra “tiene seguros y respaldos financieros muy fuertes”.

Y, aunque también cuentan con una póliza, el gerente reconoció que habrá un impacto económico para la empresa. Se dice que los daños en los transformadores ascenderían a 400.000 millones de pesos, pero EPM ni confirmó ni desmintió esta información.



No es solo la parte técnica la que sufre. La humana también pasa por momentos de incertidumbre, sobre todo los 600 trabajadores de la casa de máquinas, quienes tuvieron que salir de su lugar de trabajo con la incertidumbre de si podrán volver rápidamente a sus labores.



También quienes están por fuera de las murallas de la obra. Río arriba, las familias sufren por el agua acumulada que ha llegado a lugares donde no había estado nunca y los ha obligado a salir de sus hogares.



“Nos dejaron en la alcaldía de Ituango y de allí nos llevaron al coliseo y nos dejaron allí. No nos han ayudado con nada; no tenemos comida, dormimos en cartones, hay personas enfermas y comemos con lo que la gente nos puede colaborar”, narró Estela Posada, afectada de San Andrés de Cuerquia.



Río abajo, el padecimiento es por el bajo cauce del río que ha afectado la pesca, una de las principales actividades económicas de la región. Pero más que eso es el riesgo latente de que en cualquier momento, la furia de las aguas represadas se libere llevándose todo a su paso.

13 días de emergencia

Este viernes se cumplen 13 días de emergencia tras el primer taponamiento del túnel de desviación, al igual que varios derrumbes.



Primero, se intentó destaponar los dos túneles auxiliares para que por allí fluyera el agua; sin embargo, el gerente general de EPM indicó que una de las grutas tiene un tapón de concreto macizo de 22 metros de diámetro del que solo han podido destruir 7 metros mediante voladuras subacuáticas. Y el otro se encuentra parcialmente inundado y las labores para remover el agua con bombas no han sido suficientes.

Luego intentaron acelerar el llenado de la presa a una cota suficiente (420) para que el agua salga por el vertedero, pero eso tampoco ha sido efectivo porque sigue lloviendo en la zona.



Las esperanzas están puestas en la evacuación por la casa de máquinas, cuyos resultados se sabrán en la mañana de este viernes.

¿Hubo error?

Sobre si la falla geológica, que tiene afectado el megaproyecto, estaba prevista, el gerente de EPM contó que los primeros análisis que han realizado de la contingencia indican una condición geológica imprevisible.



“El túnel que se había construido para evacuar estas aguas tenía todos los estudios geológicos apropiados para el desarrollo de este tipo de obras. Todas las condiciones para su construcción se siguieron de acuerdo con los estándares establecidos para el tipo de suelos encontrados en cada una de las secciones —aseguró Londoño de la Cuesta—. No solo en este, en todos los 22 kilómetros de túneles que tiene el proyecto”.



Sobre el porqué se taparon los túneles antes de esta contingencia, Londoño de la Cuesta explicó que por el diseño de la obra, siempre estuvo contemplado hacerlo. “De acuerdo con cronogramas, para poder hacer el llenado del embalse en julio se debían taponar el verano anterior, es decir, desde enero de este año”, explicó.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín