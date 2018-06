Sigue confrontación sobre calidad del lleno de presa de Hidroituango

Sigue la confrontación entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre si el lleno prioritario de la presa de Hidroituango cumple los estándares internacionales de construcción.



Después de que el gobernador informara que dicho lleno no cumplía con los estándares mencionados, el alcalde Gutiérrez y la gerencia de EPM indicaron que "en ningún momento se dice que los materiales sean inapropiados. Lo que ellos dicen (los ingenieros estadounidenses) es que hay riesgos con el lleno prioritario".

Pérez volvió a pronunciarse al respecto indicando que le parece grave "que el alcalde de Medellín y el gerente de EPM digan en rueda de prensa que la comisión de EE.UU. no opinó sobre problemas constructivos del lleno prioritario de la presa. Más que preocupante, es gravísimo que traten de desmentir al gobernador con una mentira, eso no ayuda a nada".



Agregó, que también es grave que los constructores del proyecto indiquen que no se hayan enterado que en tres ocasiones la comisión de Estados Unidos informó que el lleno prioritario de la presa de Hidroituango no cumple con el estándar internacional de construcción.

Es gravísimo que traten de desmentir al gobernador con una mentira, eso no ayuda a nada FACEBOOK

TWITTER

El mandatario departamental explicó que el primer informe se dio el 29 de mayo, en el que los ingenieros hicieron un informe para el Ministro de Minas, el de Medio Ambiente, la gobernación de Antioquia, y otros.



En este, aseguró Pérez, tanto la comisión como los interventores (Ingetec) coincidieron en que dichos estándares internacionales de construcción no se cumplían.



Otro, fue el viernes 1 de junio, cuando la comisión, en presencia del alcalde Gutiérrez, el gerente Londoño De la Cuesta y el gobernador Pérez, dijo textualmente: “el tercer riesgo de falla en la presa es por el cambio de diseño original del lleno prioritario. Por esta razón se puede crear un área de infiltración. La falla sería si hay infiltración que erosione la presa o produzca un deslizamiento".

Audio comisión de EE.UU sobre Hidroituango El gobernador de Antioquia dio a conocer un audio en el que se habla de los riesgos en la presa de Hidroituango El audio embebido no es soportado

Finalmente, prosiguió el gobernador, el 2 de junio, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, "hizo público que el lleno prioritario con cumple prácticas constructivas internacionales. Para ello, hay una foto del informe en el que se evidencia dicha conclusión".

@Luis_Perez_G dice que EPM y alcalde mienten sobre informe entregado por ingenieros de gobierno norteamericano. pic.twitter.com/smnt3zEYHL — Miguel Osorio Montoya (@MiguelOsorioMon) 6 de junio de 2018

Tras las razones presentadas, Pérez solicitó que la información entregada sobre la megaobra sea completa y veraz y que diga cuál es el verdadero informe que el Gobierno y las personas deben acatar.



MEDELLÍN