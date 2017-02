Familia pide explicaciones al Hospital La María por golpes de paciente

Producto de una enfermedad respiratoria crónica que lo aqueja desde hace varios años, Roberto Sánchez Amaya, de 87 años de edad, fue llevado por su familia al servicio de urgencias del Hospital La María el 30 de enero. El 02 de febrero, luego de que su hija, Carolina Sánchez, llamara a averiguar por su estado de salud, la familia fue informada de que Roberto había sufrido una caída.

"Nosotros nos dimos cuenta después de las 8 de la noche porque yo llamé, el accidente fue a las 6:45 p. m.", comentó Carolina, que agregó que como incialmente su papá fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, no se permitían acompañantes.

La hija de Roberto contó que llegó al hospital aproximadamente a las 8:30 p. m. y encontró a su padre consciente pero con un trauma en la cabeza.

"Él estaba en la cama, lo tenían inmovilizado y lo bajaron al segundo piso para hacerle una tomografía, luego subieron con él nuevamente a la habitación en la Unidad de Cuidados Especiales; yo me quedé ahí y llegó mi hermano y mi papá se fue quedando como dormido, para nosotros, pero lo que pasó fue que entró en estado de coma", expresó Carolina, quien dice que esto ocurrió hacia las 10:30 de la noche.

La familia de Roberto Sánchez ha solicitado los videos de las dos cámaras de seguridad de la habitación tanto de forma verbal como escrita, pero dicen que el Hospital no les ha permitido ver estos videos.

A través de un comunicado, el Hospital La María expresó que el jueves 02 de febrero "el paciente se tornó agitado, exaltado e inquieto, superando las barreras de seguridad de la cama lo que provoca su caída de la misma, a

consecuencia de ello sufrió varios traumas".

Sin embargo, esta respuesta no satisface a la familia de Roberto, "no dan ninguna razón de la caída, simplemente dicen que están investigando y que es un evento adverso. Ellos nos han expresado su solidaridad pero eso no es cierto", comentó Carolina.

Carolina dijo además que el Gerente de este hospital ha estado en contacto con ellos, y que en la mañana de hoy ella le manisfestó su preocupación porque su padre no había sido valorado por un neurocirujano a pesar del trauma que sufrió en la cabeza.

"Como a las 12:30 del día fue el neurocirujano a hablar con nosotros y básicamente nos explicó cuál es el trauma que tiene mi papá. Nosotros queríamos saber si había alguna esperanza de evolución y él nos explicó que no hay ninguna esperanza, que el estado de mi papá es absolutamente crítico y que no era indicado operarlo", dijo.

El comunicado del Hospital La María señala que le están administrando al paciente el manejo no quirúrgico más idóneo para su sostenimiento.

Por último Carolina comentó que desde el jueves pasado han estado acompañando permanente a su padre y que están a la espera de un milagro; dijo también que contemplan iniciar acciones legales contra el Hospital La María porque la explicación que les brindan sobre la razón del estado de salud de su padre no los deja satisfechos.

