Hospital General de Medellín restringe servicios a usuarios de Savia

A partir de este miércoles, el Hospital General de Medellín dejará de atender a usuarios de la EPS Savia Salud, que en Antioquia tiene 1’700.000 usuarios.La cartera morosa de Savia con el hospital asciende a 140.000 millones de pesos según informó Marta Cecilia Sepúlveda, gerente (e) del HGM.

“A partir de este momento solo se atenderán urgencias vitales para los afiliados a esta aseguradora, al igual que a la población materno infantil. Los demás servicios estarán restringidos hasta tanto se viabilicen soluciones estructurales por parte de Savia Salud”, explicó Sepúlveda.



El hospital factura en promedio 12.500 millones de pesos mensualmente a Savia Salud pero recibe en promedio, pagos por 4.000 millones, menos del 50 por ciento de lo facturado.



La funcionaria explicó, que el aumento progresivo de esta facturación se debe a que el HGM comenzó a atender a los usuarios de la EPS a quienes otras instituciones de salud les cerraron las puertas por la deuda.

“La situación de no pago ha generado un desangre sistemático a las finanzas de la institución, que no aguanta más dilaciones y avoca a los dirigentes a tomar medidas urgentes, so pena, a que en unos meses estemos expuestos a tener que despedir masivamente personal y cerrar algunos servicios”, indicó Sepúlveda.



En sesión del Concejo de Medellín a finales de junio de este año, el subgerente financiero de Savia Salud, Mauricio Jaramillo, indicó que la entidad necesita 650.000 millones de pesos para salir de la compleja situación financiera.



Por su parte, el gerente de Savia, Juan David Arteaga, opinó que en la entidad “se van a duplicar las pérdidas a diciembre 31, pero están haciendo programas de paquetes para rebajar el costo médico, además están legalizando anticipos”, pero hay deudas por pagar cerca de 505.000 millones de pesos y enfrentan pérdidas de 171.000 millones de pesos, 370.000 millones del año anterior.



