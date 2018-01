Hospital General de Medellín enfrenta problemas de gobernabilidad

Que renuncie. Lo pidió la junta directiva del Hospital. También el sindicato del mismo. Se sumó el Concejo de Medellín y también la Alcaldía Municipal. En privado y en público, le han pedido a Jesús Eugenio Bustamante que dé un paso al costado y renuncie a su cargo como gerente General del Hospital General de Medellín (HGM).

El pedido se volvió a reiterar este jueves 11 de enero tras una reunión de la Junta Directiva del HGM que presidió el alcalde de Medellín y presidente de la Junta, Federico Gutiérrez, tras analizar la certificación en calidad que Icontec otorgó a la entidad.



“El General es uno de los hospitales públicos más importantes de América Latina. Y el Icontec le otorgó una certificación condicionada porque dicen que hay problemas de gobernabilidad dentro de la Administración del hospital”, explicó Gutiérrez.

Espero que hoy mismo tome la decisión de hacerse a un lado. No puede ser que por el capricho de una persona se vaya a tirar todo lo que hecho durante tantos años FACEBOOK

TWITTER

Este dichos problemas, está el declarar insubsistentes a personas que han trabajado toda la vida en el hospital “para él traer su gente desconociendo un acuerdo mutuo de que cualquier cambio en el Hospital tenía que pasar por junta directiva”.



Asimismo, está la situación con un material de osteosíntesis que investiga Procuraduría y Fiscalía tras ser decomisado ya que al parecer, entró de manera irregularidad al hospital.



Como si fuera poco, a Bustamante lo acusan desde el Concejo de ausentarse de manera frecuente y reiterada del sitio de trabajo. “En el tiempo que lleva al frente de la institución, la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) impuso una sanción al Hospital General de Medellín por 10 millones de pesos debido a que se presentó de manera extemporánea la declaración de Retención en la Fuente, otro hecho inédito en la historia del Hospital”, dijo el concejal Bernardo Alejandro Guerra.



Por esa y otras irregularidades, le pidieron, de nuevo, renunciar a su cargo.

Hay unos indicadores que no estamos cumpliendo, como el tema gerencial FACEBOOK

TWITTER

“El gerente no dice nada. Como si esto fuera un juego, él mismo planteó un relevo gerencial en el Plan de Mejoras y ahora saca otras excusas (…) espero que hoy mismo tome la decisión de hacerse a un lado. No puede ser que por el capricho de una persona se vaya a tirar todo lo que se ha hecho durante tantos años. Estamos a tiempo pero tiene que hacerlo ya”, enfatizó el Alcalde.



Ya en términos de operación del hospital, el mandatario explicó que cuando cualquier entidad es certificada en términos de calidad muestra la capacidad en atención de usuarios y en prestación de servicios. Pero si la certificación es condicionada se debe implementar un plan de mejoras que si no se concreta se pierde la certificación, que en el caso del HGM, ha tenido desde 2005.



“Sin acreditación, perdería los altos estándares de calidad, y perdería también la calidad de hospital universitario. Y hay unos indicadores que no estamos cumpliendo, como el tema gerencial”, contó Claudia Arenas, secretaria de Salud de Medellín.

Según Martha Pulgarín, vocera del Sindicato del HGM, el plazo máximo para cumplir con el plan de mejoras para certificación se vence el 24 de marzo. Y quien tiene que implementar ese plan es el Gerente, pero no ha sido claro en sus respuestas y ha respondido con evasivas. Necesitamos hora y fecha de su renuncia”.



El 28 de diciembre se realizaron los pliegos por parte del Sindicato para negociar el aumento salarial. "Siempre se nos ha aumentado menos de lo estipulado a los empleados públicos del municipio. Pero tampoco nos han dado fecha de cuándo nos vamos a sentar a negociar. Tiene cinco días hábiles para que responder y que nombren a una comisión negociadora", aseveró Pulgarín.



Añadió, que el HGM tiene más de 1.900 empleados y más de 900 que están por prestación de servicios, por lo que otra petición es que se acabe la tercerización. "El hospital está incurriendo en una falta porque hay sentencias y decretos que prohíbe ese tipo de contratación en entidades públicas", puntualizó la vocera.



Medellín