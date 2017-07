Hospital Carisma de Antioquia lidera lucha contra las adicciones

Si Francisco* pudiera devolver el tiempo, llegaría a sus 15 años y decidiría no probar la marihuana o la cocaína. No seguiría los pasos de la novia que tenía en aquel entonces y tampoco permitiría que las drogas lo llevaran a hundirse cada vez más hasta convertirlo en un adicto a la heroína, lo que le costó su vida en familia y su cupo en la Universidad de Antioquia.



Pero no puede devolverse. Por ello, tomó la decisión de hacer parte del Programa de Mantenimiento con Metadona, en la ESE Hospital Carisma de Medellín, que nació en 1994 para atender a pacientes consumidores y adictos a sustancias sicoactivas. Por este programa, Carisma fue reconocido el pasado 18 de julio como la institución líder de Colombia en la lucha contra las adicciones a la heroína. La distinción se le otorgó duran

Hoy, desde hace ocho días, Francisco pasa sus días en la sede de Belencito (comuna 13), una especie de finca, rodeada de espacios verdes, donde se respira aire puro y que tiene vista privilegiada de la ciudad. Allí viven los pacientes de hospitalización total y de hospitalización día a día.



Pero no es la primera vez que este joven de 25 años llega a Carisma. En el 2014 había completado su primer tratamiento y duró al menos un año y medio sin consumir drogas. Sin embargo, tuvo una recaída y duró casi otro año y medio consumiendo heroína. Como él hay 218 pacientes en tratamiento con metadona, de los cuales el 75,2 por ciento son hombres.



Este tratamiento, explicó la coordinadora Juliet Berrío, tiene varias modalidades: hospitalización total (los pacientes se internan en la sede de Belencito durante casi un mes), hospitalización día a día (los pacientes asisten todos los días a esta sede, pero no duermen allí) y proceso ambulatorio (los pacientes asisten todos los días, luego cada semana y luego cada mes a la sede de Calasanz).



En todas, se suministra la metadona, “un opioide sintético que inhibe los síntomas que trae consigo el síndrome de abstinencia: dolor en los huesos, náuseas, vómito, taquicardia, entre otros”, indicó Berrío, quien añadió que la metadona no genera el placer que les da la heroína pero sí les ayuda a calmar los efectos de no consumirla.

Por ello, todas las etapas también incluyen atención sicológica y a las familias, terapias para controlar la ansiedad y prevenir las recaídas, así como actividades que los concienticen sobre la importancia de tener proyectos de vida consolidados y que no se basen solamente en buscar la manera de conseguir la dosis diaria, lo que muchas veces los lleva a robar o prostituirse.



Estas metodologías son, según Carlos Mario Rivera, gerente de Carisma, elementos que hacen del programa un modelo de Colombia, además, porque es el más grande, de mayor continuidad y de mejores resultados.

El gerente aclaró que la mayoría de pacientes son jóvenes. Asimismo, indicó que aunque el programa con metadona fue reconocido, también se atienden otras adicciones. Las más comunes son, en su orden, cocaína, marihuana y heroína.



Para este último caso, la recomendación es que se suministre metadona por al menos dos años, pero todo depende de cada paciente, hay algunos, como Francisco, que pese a superar un tratamiento, recaen.



“Después de recaer, me siento muy bien en Carisma, nos enseñan disciplina, manejo de ansiedad, tips para no recaer, tengo el apoyo de mi mamá del resto de la familia, no. Deseo dejar de consumir, retomar mi estudio y cambiar muchos hábitos de la calle, dejar el ocio y la vagancia”, puntualizó Francisco.

Trabajan en un plan piloto con menores de edad infractores y adictos

De acuerdo con Carlos Mario Rivera, gerente de Carisma, en este momento trabajan con el Ministerio de Justicia, la Embajada de los Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un proyecto piloto con menores de edad infractores adictos a la heroína.



“Inicialmente, estamos tratando a 10 pacientes menores de edad que están en procesos de responsabilidad penal. Ellos pueden tomar la decisión, con el juez, de someterse a los tratamientos para superar la adicción, lo que les permite conmutar la pena privativa de la libertad”, explicó Rivera.



Asimismo, aseguró que algunos han superado la primera fase de hospitalización total y día a día y están en seguimiento ambulatorio. Estos jóvenes han cometido delitos relacionados con hurtos, microtráfico y violencia intrafamiliar. La idea es que logren superar sus adicciones.



Entre tanto, aseguró el gerente, Carisma mantiene el compromiso de contribuir en el desarrollo de estos programas en todo el país.

Según un informe de la institución, de los 218 pacientes que están en el programa de metadona, el 87,6 por ciento es del régimen subsidiado, el 7,33 por ciento del régimen contributivo, el 3,2 por ciento son vinculados por la Secretaría de Salud de Antioquia y el 1,83 por ciento son particulares.



Asimismo, el 37,1 por ciento realizó estudios de secundaria, el 24,7 por ciento no ha finalizado el bachillerato, el 10 por ciento ha realizado estudios universitarios, el 8,25 por ciento, estudios técnicos y el 4,12 por ciento, tecnológicos.

Además, el 40 por ciento se encuentra desempleado.

