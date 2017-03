Tras 13 años, San José de la Montaña, Antioquia, registró un homicidio

En circunstancias que son investigadas, Eider Henao Betancur, un campesino de 31 años de edad, fue asesinado con arma blanca en horas de la mañana del pasado domingo; una semana después de que San José de la Montaña, municipio del norte de Antioquia donde ocurrió el hecho, celebró 13 años sin homicidios.

El último había ocurrido el 4 de marzo del 2004. Se trató del comerciante Hildebrando Velásquez, asesinado por paramilitares del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Hildebrando fue secuestrado y torturado por negarse a pagar extorsiones.



Hace 13 años culminaron dos décadas de ataques de la guerrilla y posteriormente, de los paramilitares; enfrentamientos que dejaron un saldo de 97 muertes violentas. Sin embargo, tras la desmovilización de los paramilitares, la Personería no volvió a recibir denuncias por conflicto armado en este municipio.



Igualmente, según empleados del E.S.E Hospital Laureano Pino, de San José de la Montaña, en la sala de urgencias atienden principalmente partos y enfermedades comunes. Recibir heridos por riñas, con lesiones menores, no es frecuente, y mucho menos lo es recibir el caso de un asesinato.

Era muy humilde y caritativo, de compartir con todos FACEBOOK

TWITTER

Se investigan los hechos

Diego Villa, secretario de Gobierno de San José de la Montaña, informó que el asesinato de Henao se dio alrededor de las 5 de la mañana, aunque su cuerpo sin vida fue hallado por la Policía una hora más tarde, luego de que una persona alertara a las autoridades.



El hecho sucedió en la vereda La Cabaña, muy cercana al casco urbano, en donde Henao vivía y tenía vacas de ordeñe.



“El homicidio ocurrió en el sitio donde él estaba ordeñando el ganado, se descubrió que ya había leche en las canecas en ese momento”, dijo el Secretario.



De acuerdo con el alcalde del municipio, John Alexander Yepes, aunque no se han determinado las razones por las que Henao fue asesinado este 12 de marzo, no se trató de bandas criminales ni grupos delincuenciales.



“Es más un tema personal, por cuestiones de dinero, una deuda pendiente con él, ajeno de cualquier cosa de delincuencia o bandos”, expresó el mandatario.



Hasta el momento, las autoridades tienen un testigo. “La persona dice tener información sobre lo que ocurrió y está siendo investigada. EL CTI le hizo las indagaciones preliminares posterior a que se hizo el levantamiento del cadáver, y esa información se le remitió a la Fiscalía”, confirmó el Secretario de Gobierno.

Luto en todo el municipio

Yepes comentó que la sensación en el pueblo es de consternación. “Aburridos, no solo por haber vivido esto después de 13 años, sino también por la persona que falleció, porque era alguien muy querido y apreciado en el pueblo”, dijo.



El funcionario añadió que la tristeza de los pobladores aumenta porque no saben quién cometió este delito.



Y es que Eider además de campesino, era deportista y ayudaba en la selección de fútbol de veteranos. “En cuanta cosa que había estaba metido. Además era un hombre muy humilde y caritativo, de compartir con todos”, dijo Yepes.



San José de la Montaña, en Antioquia, se caracteriza por ser un municipio tranquilo. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Las exequias de Eider, a quien llamaban ‘Cheche’, se realizaron este lunes, a las 2 de la tarde. En el pueblo se declararon tres días de luto por su asesinato, según se consigna en la página oficial del municipio.



El Alcalde comentó que solicitarán un refuerzo para la estación de Policía. “Hay alrededor de 12 policías, y cuando algunos salen de permiso o están descansando, hay veces que para prestar el servicio de vigilancia y control no hay sino cuatro o cinco policías”.



Por último, el mandatario dijo que quieren que el caso no quede en la impunidad. “Lo que queremos es que esto no quede impune, no es solo su familia o las autoridades, todo un pueblo está reclamando esto porque al día de hoy no hay nadie señalado ni implicado. El CTI de la Fiscalía ha hecho su trabajo, pero pedimos como pueblo que se le dé total diligencia al caso y no se deje archivado”.





MEDELLÍN