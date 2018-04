Hombre que disparó a fleteros habría actuado en defensa propia

El hombre que le disparó a dos fleteros este miércoles, al parecer mientras intentaban hurtarle sus pertenencias, rindió versión ante las autoridades sobre lo que sucedió, confirmó Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín.

El funcionario también indicó que aunque todavía no se puede dar un resultado final de la investigación, todo apunta a que, en efecto, el hombre actuó en defensa propia, al ver que los presuntos ladrones lo intimidaron con un arma de fuego.



El arma que usó el hombre para supuestamente defenderse, que tenía salvoconducto, está en poder de la Fiscalía y es sometida a evaluaciones periciales de balística, el carro también fue incautado. Asimismo, se estudia si cualquiera de los involucrados en el hecho tiene antecedentes judiciales.



Aunque en un primer momento los dos fleteros no pudieron ser identificados debido a que no portaban sus documentos, las autoridades comprobaron que uno de ellos presenta antecedentes por porte ilegal de armas, hurto agravado y homicidio.



El director seccional aclaró que el hombre que iba en el vehículo no fue capturado, pero sí vinculado a la investigación y será llamado en nuevas oportunidades, de ser necesario, ampliar su versión sobre el hecho.

"Él pertenecía a un club de tiro y era deportista en esa área, por esa habilidad pudo reaccionar así, no es fácil estando al frente de un timón en una situación de esas", dijo el González.



Vale recordar que el general Óscar Gómez, comandante de la Policía en el Valle de Aburrá, explicó que al parecer los dos fleteros, que se movilizaban en motocicletas diferentes, interceptaron el carro por ambos lados.

Él pertenecía a un club de tiro y era deportista en esa área, por esa habilidad pudo reaccionar así, no es fácil estando al frente de un timón en una situación de esas FACEBOOK

TWITTER

En el transcurso de este año, se han registrado cuatro casos de fleteros muertos mientras intentaban cometer hurtos.

¿Cómo opera la justicia en estos casos?

De acuerdo con Federico Duarte Calderón, abogado penalista, la legítima defensa se refiere a cuando una persona está siendo agredida en su patrimonio o su integridad. Especialmente, cuando se saca un arma que se cree a primera vista que es de fuego, se activa este derecho de los ciudadanos.



Entonces, la persona se puede defender de una violencia inminente que no fue provocada por ella misma y puede atacar a quien lo está agrediendo. Sin embargo, esta defensa debe ser proporcional, es decir, si a alguien lo atracan con una navaja, no puede responder con un revólver, dijo el experto.

La posición mayoritaria de la dogmática permite que cualquier persona entre a defender a un ciudadano que esté siendo violentado FACEBOOK

TWITTER

En caso contrario, si el ataque es con arma de fuego, la respuesta puede ser con la misma y el ciudadano estaría exento de responsabilidad jurídica.



Incluso, añadió el abogado, se puede ejercer la legítima defensa putativa, que ocurre cuando otra persona está siendo agredida. "La posición mayoritaria de la dogmática permite que cualquier persona entre a defender a un ciudadano que esté siendo violentado, inclusive, el no auxiliarlo podría conllevar a un delito de omisión de socorro", indicó Duarte.



El abogado explicó que el trámite que se debe surtir cuando ocurren casos como el asesinato de un fletero se denomina investigación inicial de oficio. La Fiscalía debe hacer los actos urgentes para proceder con las investigaciones, recoger el arma de fuego y todos los elementos que prueben que se trató de un intento de hurto y que sí hubo lugar a la legítima defensa.



MEDELLÍN