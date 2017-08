Homicidio de una abuela generó asonada en la comuna 8 de Medellín

09 de agosto 2017 , 08:41 a.m.

En la noche de este martes, un hombre de 26 años de edad, al parecer bajo los efectos de sustancias psicoactivas, llegó a la casa de la madre de su excompañera sentimental para llevarse a su hijo de 5 años de edad del lugar.



La abuela del menor, Gloria Emilsen Bedoya Dávila, de 51 años de edad, y su compañero habrían intentado detenerlo pero el hombre inició una riña en la que terminó asesinando a Bedoya, propinándole cuatro heridas con arma cortopunzante. El compañero de la víctima también resultó herido en dos ocasiones y fue trasladado a un centro asistencial.

La Policía llegó al lugar e ingresó a la vivienda, ubicada en el barrio Villatina de la comuna 8 (Villa Hermosa) y capturaron al agresor. Sin embargo, personas de la comunidad estaban intentando ingresar a la casa para agredir al capturado, por lo que fue necesaria la presencia del Esmad, que llegó en tanquetas para sacar al detenido de forma segura y dejarlo a disposición de la Fiscalía.



Según el informe del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), el presunto responsable de los hechos presenta cuatro anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Continúa la violencia

Vea en este mapa la ubicación de los homicidios en lo que va del 2017.

El de Bedoya no fue el único homicidio que se presentó este martes.



De acuerdo a información del Sisc, a las 5:30 de la tarde en el barrio Estación Villa, del centro de Medellín, las autoridades realizaron la inspección judicial de un hombre no identificado, de entre 25 y 30 años de edad, 1,72 metros de estatura, tez trigueña, cabello negro corto y contextura delgada, quien presentaba cinco heridas ocasionadas por arma de fuego.



Otro hombre de 24 años de edad, quien había resultado herido dos veces por arma de fuego, fue trasladado por las autoridades a un centro médico para recuperarse de las graves lesiones.



Según el Sisc, los hechos ocurrieron cuando la víctima y el lesionado se desplazaban a pie y se les acercó una motocicleta de color negro de bajo cilindraje, el conductor de la moto sacó un arma de fuego con silenciador y les disparó en repetidas ocasiones para después huir, sin rumbo conocido.



Además, estos hechos continúan con la racha de la Feria de las Flores, que cerró con un total de 19 homicidios. Según las autoridades, estos hechos no estarían conectados entre sí y la causa de la mayoría sería enfrentamientos entre grupos delincuenciales organizados.



Agosto va configurándose, sin embargo, como uno de los meses más violentos en lo que va del año. Entre el primero de este mes y el 8 han muerto de forma violenta 19 personas, esto es 11 casos más que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento del 138 por ciento.



Asimismo, en comparación con los primeros ocho días de julio de este año, esta primera semana de agosto mantiene un incremento de homicidios del 138 por ciento.

