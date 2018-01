El drama de 14 abuelos que se quedarán sin hogar

Sagrado Corazón y cruces de madera, en los espaldares de las camas, algunas médicas y otras de colchón sencillo. Así viven 14 adultos mayores que están a punto de quedarse en la calle.



Amantina Ramírez, de 88 años, y Otoniel José Patiño Carmona, de 90, son dos de los abuelos que viven en el hogar geriátrico Mis Recuerdos, ubicado en el sector de Suramericana (Estadio).

Amantina trabajó toda su vida en contabilidad de la Secretaria de Hacienda de la gobernación de Antioquia y alcanzó su jubilación el 24 de octubre de 1982.



Otoniel, por su parte, es un interventor jubilado de la compañía de ingeniería Integral. Él ya ajusta 13 años en el hogar donde asegura sentirse muy feliz.“Aquí he vivido muy alegre, cuando salgo donde mi familia o de paseo, solo espero regresar”, cuenta Otoniel.

La vivienda está ubicada en la calle 48# 67-168 en el barrio Suramericana, el lugar tiene capacidad para 16 personas. Foto: Esneyder Gutiérrez

El hogar geriátrico fue fundado hace 13 años por María Dolores de Mena, una enfermera profesional y jubilada del Hospital San Vicente Fundación.



La tranquilidad de quienes allí habitan se vio turbada en el segundo semestre del año pasado, cuando el propietario del inmueble se comunicó con las directivas del hogar y les manifestó que necesitaba la propiedad.



La razón, al parecer, era que le quería hacer arreglos para arrendarla por una mejor cuantía. Según las directivas del geriátrico, le ofrecieron llegar a un acuerdo donde él realizara unas mejoras, que ya son necesarias debido a la antigüedad de la propiedad, y a cambio les aumentará el valor del canon de arrendamiento para que todos quedarán conformes.



Pero, según Mary Parra, directora de Mis Recuerdos, el propietario se negó y fue insistente en reclamar su propiedad.



Posteriormente, se llegó a un acuerdo entre el propietario, la tomadora del contrato (hermana de la fundadora) y la agencia de arrendamiento en una Notaría, para que el geriátrico entregara la propiedad el pasado 31 de diciembre.

Dicho acuerdo no se cumplió debido a que las directivas del geriátrico no han logrado encontrar un lugar con las mismas condiciones en las que están actualmente.

Aseguran que están buscando alternativas para solucionar su situación y poder acceder a entregar la casa.



“En varias ocasiones he llevado documentos a diferentes agencias de arrendamientos de la ciudad y ellas trabajan con aseguradoras, las cuales se negaron a dar la póliza de arrendamiento para cualquier inmueble que yo vea, supuestamente porque como yo le presto servicios a personas vulnerables, en caso de que ellos tengan que hacerme un cobro jurídico, no podrían hacerlo porque a dicha población la protege la ley”, aseguró Parra.



Es decir, las agencias arriendan por medio de pólizas de aseguramiento que les dan respaldo a los tomadores, para que en caso de que ellos incumplan con las obligaciones en sus pagos, la agencia pueda cobrarle a la aseguradora, el total de la deuda.

Por su parte, Patricia Uribe, representante de la agencia de arrendamiento, aseguró que todos los procesos se han llevado de acuerdo con lo que estipula la ley.



“No parece que la directora del hogar esté haciendo el esfuerzo de entregar la propiedad. Hace más de un año se le está pidiendo la casa, ella no se quiere salir del lugar porque no va a encontrar una propiedad como ella la necesita y lo que está dispuesta a pagar. A ella no le interesa irse por el precio tan barato”, aseguró.

Los cuidados en el lugar son integrales para garantizar el bienestar de los residentes. Foto: Esneyder Gutiérrez

Así funciona el Hogar

En Mis Recuerdos trabajan siete personas de planta, cinco auxiliares de enfermería, una cocinera y una de oficios varios y aseo. Tiene capacidad para 16 adultos mayores, en el momento hay 14 viviendo.



El Propietario de la casa, Uber Berrío, manifestó que él está solicitando la casa porque quiere desarrollar un proyecto de infraestructura en el lugar. Lla vivienda, de dos pisos, tiene una acomodación de 16 dormitorios independientes.

El arriendo en este lugar asciende a 2’400.000 pesos mensuales.



“Yo siento que Mary ha abusado de mí, una casa como esa debe pagar entre 7 y 9 millones de pesos al mes. Yo la he cuidado durante los años que llevo como arrendatario desde que compré hace algunos años la propiedad, porque ella me pidió que la tuviera en cuenta, le ofrecí que me comprara la casa y ella me dijo que no tenía forma”, dijo Berrió.



Por ahora, todo está en las manos de las autoridades competentes que tendrán que decidir qué será del geriátrico.



Por ahora, sus huéspedes esperan culminar su vida con dignidad y que su hogar siga haciendo parte de sus recuerdos.



