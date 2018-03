La hierba, último huésped de los Talleres del Ferrocarril en Bello

28 de marzo 2018 , 11:30 a.m.

El 20 de noviembre de 1926, cuando el Arzobispo de Medellín, Manuel José Caicedo Martínez, bendijo los Talleres de Bello en su inauguración, la ciudad empezaba a transformarse. Lo que a finales del siglo XIX no era más que un gran asentamiento rural, en el que los habitantes de entonces vivían de la agricultura y la minería, bien entrado el siglo XX se convertiría en uno de los núcleos industriales más importantes de América Latina.

Hoy, al tiempo que un abultado río de personas sube y baja por las escaleras de la estación Bello del metro, unos cuantos metros al norte alcanzan a verse aún el silencio y abandono en el que reposan los 12 edificios del complejo técnico más avanzado que tuvo el Ferrocarril de Antioquia.



Una obra maestra de la ingeniería colombiana devorada por la hierba y el paso implacable de más de dos décadas de especulación y abandono estatal. Desde su casa ubicada en el barrio Manchester, Ernesto Morales, antiguo jefe de la Estación Bello del Ferrocarril, recuerda con nitidez el primer día que pisó los talleres un día de 1977.

“Lo primero que vi al llegar a los Talleres de Bello fue una entrada de una sola carrilera que se derivaba para todas partes. Cuando las locomotoras entraban, cada una con un problema diferente, arribaban al transbordador, un aparato que con un gancho las levantaba del suelo y las desplazaba por el aire, como si no pesaran nada. El ingeniero que trazó el taller tenía una intuición tremenda, porque todo estaba hecho a la medida para todo”, recuerda.



El complejo estaba compuesto por 12 edificios, especializado cada uno en un proceso diferente. Desde un taller donde se fundían a altísimas temperaturas todo tipo de piezas para locomotoras y vagones; un salón de maquinaria con fosos de inspección por el que eran revisadas las locomotoras por debajo; hasta las bodegas y oficinas donde fueron hallados miles de páginas de documentos que ahora son las únicas pistas para conocer un poco de la historia del Ferrocarril.

Para la historiadora Libia J. Restrepo, una de las investigadoras que más ha desentrañado el pasado del ferrocarril, hay varias claves para entender la importancia de los Talleres de Bello en el desarrollo de la ciudad, para lo cual hay que comprender lo que significó la llegada del tren.



A finales del siglo XIX, el mayor obstáculo de la ciudad para su integración a la economía mundial era la difícil geografía que sólo un puñado de valientes era capaz de atravesar a lomo de mula. Después de más de medio siglo de trabajos y a un muy alto costo de vidas, cuando entró en funcionamiento el Ferrocarril de Antioquia fue el cordón umbilical que conectó al valle de Aburrá con el mundo entero.



Cemento, ladrillos, telas, acero, café, petróleo, gasolina, vidrios: todos los productos y materias primas que construyeron la ciudad que hoy conocemos pasaron por el ferrocarril.

El complejo estaba compuesto por 12 edificios especializados. Foto: Jacobo Betancur

“Incluso los primeros camiones, buses y carros que conformaron la Compañía Transportadora de Antioquia, una de los causantes clave de la decadencia del Ferrocarril, entraron a la ciudad sobre los rieles del tren”, explica Restrepo.



Para la década de 1920 el Ferrocarril aumentó cada vez más su número de trenes y vagones, un crecimiento que demandó la construcción de un espacio de reparación técnica que apalancara esta expansión.



Por lo tanto el papel de los Talleres de Bello dentro del sistema férreo del departamento fue crucial. Así como un tren necesita del impulso de una locomotora para funcionar, el corazón del funcionamiento del sistema ferroviario del departamento estaba en los Talleres de Bello.



Además del gran legado tecnológico, los Talleres también dieron forma a toda una generación de obreros educados en las entrañas de sus máquinas, así como a decenas de generaciones de ingenieros que encontraron bajo sus techos la oportunidad de aplicar, compartir y generar nuevos conocimientos, como lo explica el historiador Edgar Restrepo, del Centro de Historia de Bello.



“Debe de reconocerse el valor cultural y económico que tuvieron los talleres en la formación de los jóvenes en oficios mecánicos, en madera, metalúrgicos y eléctricos; además de servir de centro de práctica a los futuros ingenieros de la Escuela de Minas y participar en su desarrollo, que luego aplicaron en diferentes industrias del Departamento”, sostiene el experto.

En la década de 1920 el Ferrocarril aumentó su número de trenes y vagones, un crecimiento que demandó la construcción de un espacio de reparación técnica. Foto: Esneyder Gutiérrez /Archivo EL TIEMPO

Los 12 edificios que constituyen el complejo arquitectónico y el lote sobre el que reposan han sido objeto de todo tipo de proyectos inconclusos, proyecciones y especulaciones. Desde una Escuela de Artes y Oficios que nunca se concretó, hasta proyectos inmobiliarios de vivienda de interés social y edificios administrativos para la Alcaldía de Bello.



Para dar forma a una reflexión que permita entender la relación con el patrimonio arquitectónico, la historiadora Restrepo considera que más allá de recordar con nostalgia lo que dejó de existir, el sentido de la historia está no en desear lo que no es, sino de apropiarnos del pasado para avanzar con una mirada más amplia.



“Nos encanta la nostalgia, pero no tenemos conciencia histórica. Medellín es una ciudad moderna, pero sin pasado. Todos aquellos personajes, empleados, obreros, jornaleros, hombres y mujeres, que participaron en la construcción del Ferrocarril que fue determinante para la ciudad están muertos, pero también en la memoria de los antioqueños. Los talleres son un símbolo muy importante y poderoso de la historia de Antioquia y debemos crear un proyecto común para rescatarlos”, reflexiona la experta.



Desde el 30 de junio de 1992, 65 años después de su inauguración, la incertidumbre es el principal huésped de los Talleres de Bello.



Producto de su ubicación estratégica y las dinámicas de crecimiento de la ciudad son decenas de manos las que planean utilizar este espacio para todo tipo de intereses, muchas veces alejados de reconocer su condición de patrimonio histórico.



Pero, entre tanto esto se resuelve, la maleza seguirá arropando con persistencia las paredes, y el avance de los años arrancando cada día un pequeño trozo de historia que se perderá para siempre.



JACOBO BETANCUR

Para EL TIEMPO

Medellín