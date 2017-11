Hinchas del Nacional y del Medellín pintan murales para la paz

Para evitar violencia entre los hinchas del Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, en el clásico del próximo fin de semana, barristas de ambos equipos de fútbol pintaron murales en San Juan con la 80, en Medellín, para hacer un pacto de paz.

La subsecretaria de Gobierno local y Convivencia, Marcela Calle, contó que estas “intervenciones se constituyen en un elemento fundamental para el trabajo que estamos haciendo con los barristas. La intervención artística es una antesala al clásico que se tendrá dentro de ocho días, una manera de mostrarle a la ciudad que se puede construir desde la diferencia, que los hinchas y los barristas pueden trabajar desde la base del respeto”.



La funcionaria agregó, que más allá del arte es lo simbólico, para que la comunidad vea que ellos pueden infundir respeto y paz en el estadio y los barrios.



Durante la jornada, que se realizó el pasado domingo, Jhon Higuita, miembro de la barra popular Los Del Sur, aseguró que fue un acuerdo mutuo para que en la ciudad no los reconozcan como delincuentes, sino como artistas y apasionados del fútbol.



El joven explicó que el Mural es un homenaje a René Higuita y Franco Armani. En este, también muestran a un padre llevando al hijo al estadio para invitar a las familias para que asistan al Atanasio Girardot.

Los murales del DIM muestran que a partir de la diferencia pueden construir el legado que queremos dejarle a los demás, que es el respeto. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“El mural de nosotros trata del orgullo de la ciudad, plasmamos, lo que hemos logrado como club y como barra durante estos años, mostramos los triunfos y logros que ha tenido del equipo como la Copa Libertadores”, agregó.



Entre tanto, Maicol Giraldo, miembro de la barra popular Rexistenxia Norte, afirmó que “los murales muestran que a partir de la diferencia pueden construir el legado que queremos dejarle a los demás, que es el respeto. También invitamos a no satanizar la rivalidad, porque sin la revalidad, el fútbol no sería el deporte más importante del mundo. Es mirarlo desde lo positivo y desde lo artístico” concluyó.



Juan Camilo Gaviria, también de Rexixtenxia Norte, explicó que con la intervención artística buscan enviar un mensaje a las barras y a la comunidad de no violencia, porque en intervenciones anteriores, algunas personas dañaron murales de diferentes hinchadas.



“Enviamos un mensaje para convivir juntos, porque podemos estar en el mismo espacio mostrando nuestros sentimientos, sin necesidad de que haya violencia”, resaltó Gaviria.

Uno de los murales es un homenaje a René Higuita y Franco Armani. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

MEDELLÍN