Medellín será modelo nacional de convivencia y seguridad en el fútbol

El Presidente de la Dimayor, el Viceminsitro de Interior y el Alcalde de Medellín se reunieron en la ciudad para reconocer los avances en convivencia y respeto en los estadios que ha tenido Medellín.



Además, la ciudad será pionera, desde finales de julio y hasta noviembre, en la cernetización de los hinchas de equipos de fútbol.



Según las autoridades, esto ha sido posible gracias al sistema tecnológico del estadio Atanasio Girardot y al trabajo social de las barras y la Alcaldía.

"Aquí lo más importante es hablar de cultura de legalidad, respeto por el otro y entender que el fútbol es una pasión que nos tiene que unir", dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien agregó que no está de acuerdo con las sanciones colectivas por las malas actuaciones de unos pocos.

Por otro lado, el Alcalde resaltó la labor social que se ha hecho con los líderes y miembros de las hinchadas, quienes han ayudado a promover la convivencia.



"El problema de la violencia en el fútbol no solo es en el estadio, se da en las calles de nuestra ciudad, se da de manera desafortunada en muchos barrios y con eso es el trabajo que hacemos desde las barras", dijo Gutiérrez. En diciembre, añadió, se hará inversión en tecnología, con el mantenimiento de la grama y el estadio.



Por su parte, el viceministro de Interior, Luis Ernesto Gómez, reconoció la necesidad de que en todo el país se apliquen medidas como las de Medellín.



Igualmente, Gómez hizo un llamado para que haya una mayor coordinación con la Dimayor para garantizar la seguridad no solo de los estadios sino de los hinchas. "Necesitamos también coordinar con la Dimayor las fechas para que cuando se desplace una barra de una ciudad a otra tengamos claridad, acompañamiento, esquemas de seguridad y protección no solo en las inmediaciones del estadio sino en los hogares donde se congregan las hinchadas", dijo el Viceministro.

"También hay que diferenciar de que un delincuente con la camiseta de un equipo no lo hace ni hincha ni barra brava, es un delincuente con la camiseta de un equipo; pero no estigmatizar a aquellos que hace que el fútbol sea transformación cultural valiosa", concluyó Gómez.



A su turno el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, indicó que ya es hora de que se implementen medidas como las que se usan en Europa desde 1989, en donde se carnetiza a los hinchas y se controla el ingreso al estadio con biometría y cámaras de reconocimiento facial, entre otros.



También hizo hincapié en la necesidad de que sea un esquema único en todo el país, "porque necesitamos que quien tenga un carné aquí de Nacional o Medellín, en un futuro, cuando podamos levantar el cierre de fronteras, puedan ir a Bogotá, Neiva, Ibagué.. e ingresar con ese carné", concluyó Perdomo.

