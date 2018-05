Se agrava situación en Hidroituango, deberán inundar casa de máquinas

10 de mayo 2018 , 09:27 a.m.

El fuerte invierno que sacude a Antioquia y el taponamiento total del túnel de desviación de Hidroituango, causado por un falla geológica y un nuevo derrumbe, obligó a que desde el mediodía de este jueves se empiece a verter el agua por la casa de máquinas de la futura central hidroeléctrica.

La situación, que se agravó desde el 28 de abril, había generado incertidumbre en las comunidades de la zona por el represamiento de agua del río Cauca, por lo que EPM –dando prelación a los pobladores- decidió encauzar el líquido con este procedimiento.

“La empresa hizo el mejor acondicionamiento posible al interior de la casa de máquinas para esta operación”, señaló EPM.



Además, para verter el agua a su cauce normal se utilizarán cuatro túneles de los cuales saldrán 2.000 metros cúbicos de agua por segundo.



Sobre el mediodía la casa de máquinas estará inundada entre 2 a 4 horas para luego comenzar a dejar fluir el agua.



EPM agregó que tomó esta decisión debido a que no ha sido posible destaponar los dos túneles que se tenía previsto puesto que en el primero solo han podido volar 7 de los 22 metros de concreto que componen el tapón, mientras que el otro túnel está inundado.



La empresa añadió que el llenado del embalse no ha sido tan productivo como se esperaba, disminuyendo 60 por ciento de productividad por las constantes lluvias.

Entrada en operación y negocio de gas natural

Por esta situación, EPM no se compromete con una fecha de entrada en operación, pero ya confirmaron que su funcionamiento no será desde el 30 de noviembre, como se tenía previsto



De otro lado, la empresa reconoció que esta determinación va a deteriorar y dañar equipos de la casa de máquinas, los cuales podrían alcanzar los 400.000 millones de pesos.



"Afortunadamente la empresa tiene seguros y respaldos financieros muy fuertes", Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM



En cuanto al negocio con gas natural, EPM probablemente no entre a la puja que debe darse en los próximos días mientras se soluciona la contingencia.



La tercera semana de mayo estaría concluido el proceso con la casa de máquinas.



