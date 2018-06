EPM calcula que en tres años Hidroituango estaría en funcionamiento

A la par que el riesgo en Hidroituango disminuye por los niveles del río Cauca, aumentan las posibilidades de que la central hidroeléctrica sí pueda construirse.



En un documento, EPM dejó ver la viabilidad de terminar Hidroituango en un plazo estimado de tres años, debido a que a “que las estructuras principales del proyecto -presa, vertedero y casa de máquinas- “no han sufrido afectación significativa”.

Sin embargo, la multilatina aclaró que todavía existe incertidumbre “debido a que varias de las actividades necesarias para lograr tal objetivo están en proceso de definición y diseño”.



Algunas de esas acciones son: alcanzar la cota 418 del lleno prioritario de la presa (está en 315), tapar el túnel de desviación derecho, tapar el sistema auxiliar de desvío y cerrar el flujo de agua por casa de máquinas.

La compañía se ha acompañado de autoridades mundiales en campos como: aspectos constructivos, hidráulica, geología, geotecnia, gestión del riesgo y de atención de emergencias FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que dicho informe no ha llegado a la empresa Hidroituango, por lo que pidió que, en caso de ser cierto, oficialicen dicha información.



“Prefiero esperar a que haya un concepto técnico porque ni siquiera se ha destapado la casa de máquinas, entonces no sabemos qué pueda pasar, porque también podría ser un año o diez años. Me parece acelerado hablar de tiempos”, expresó el mandatario departamental.

Respaldo en pólizas

Si bien tampoco se conoce concretamente el costo económico que deberá asumir EPM por la actual contingencia, la empresa informó que cuenta con un “esquema sólido de pólizas de seguros de construcción” por 2.550 millones de dólares.



“Este es para daños materiales de infraestructura y equipos, con un deducible de un millón de dólares. También se cuenta con pólizas de lucro cesante por 628 millones (380 millones para la primera etapa del proyecto -1.200 MW iniciales- y 248 millones para la segunda etapa -1.200 MW finales-), con un deducible de 90 días”.



EPM aclaró que dichas pólizas se encuentran contratadas con reconocidas firmas a nivel mundial, a la vez que aseguró que la empresa Maxseguros “no tiene retención de riesgo de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango”.



MEDELLÍN