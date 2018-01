La buena y mala energía que ronda a Hidroituango

07 de enero 2018 , 09:25 a.m.

07 de enero 2018 , 09:25 a.m.

La obra de infraestructura más grande que se está haciendo en Colombia cuesta 11,4 billones de pesos. Es decir, casi tres veces el presupuesto anual de Medellín.



Hidroituango, que generará el 17 por ciento de la energía del país, ha logrado importantes hitos como desviar el cauce del río Cauca y construir una presa de 225 metros (apróximadamente dos veces el edificio Coltejer).

Lo último, a finales del 2017, EPM firmó un contrato de crédito de 1.000 millones de dólares con IDB Invest, sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El monto será desembolsado gradualmente durante los próximos cuatro años.



John Maya, gerente (e) de EPM, expresó que con esto queda prácticamente concluida la financiación de la Central. Asimismo, informó que la estructura financiera de la obra quedaría: 36 por ciento de recursos propios y el 64 restante sería deuda.



La estructura del crédito, explicó EPM, incluye un tramo A de 350 millones de dólares, y un tramo B de 650 millones de dólares. El plazo promedio para cancelar este préstamo es de 12 años

La hidroeléctrica está ubicada en la subregión Norte antioqueña. Foto: Cortesía EPM

A la par del aspecto financiero, los trabajos de construcción también avanzan alcanzando un 80 por ciento en obras.



“Los trabajos se enfocan en dos frentes: la obra civil, que es la presa, y las obras electromecánicas.De la primera se han construido 15,1 millones de metros cúbicos de los 20 que tiene la presa. A mediados de este año esperamos tener ese tramo terminado”, contó Maya.



En la parte electromecánica, también a mitad de año, se estipula el montaje de la primera de las ocho turbinas tipo Francis de 300 megavatios (MW) de generación que tendrá la hidroeléctrica. Y si todo avanza a este ritmo, alcanzarán a tener otra turbina a final de año.



Luego, a partir de 2019, entrarán cada tres meses una turbina hasta tener las ocho que generarán 2.400 megavatios.

El crédito por 1.000 millones de dólares ratifica la confianza que tiene la banca extranjera en este proyecto, que cambiará la percepción sobre la generación de energía en el país FACEBOOK

TWITTER

Investigan irregularidades

Hace aproximadamente dos meses, la Asamblea de Antioquia realizó un debate de control político a la megaobra, tras un informe de auditoría realizado por la Contraloría de Antioquia.



Ana Cristina Moreno, diputada ponente, contó que entre los hallazgos habría un posible detrimento patrimonial de 60.000 millones de pesos. En total, encontraron 38 hallazgos tipificados así: 3 administrativos, 21 disciplinarios, 1 penal, 11 fiscales, y 1 de proceso administrativo sancionatorio.



En el debate fu expuesto que en 2013 la gobernación de Antioquia cedió por un año los derechos políticos de su parte y la del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) a EPM, entidad que quedó representando el 99 por ciento de las decisiones de la asamblea general de la sociedad.

El avance en los trabajos de la hidroeléctrica supera el 80 por ciento y estaría lista este año. Foto: Cortesía EPM

En contraprestación, EPM entregaría 35 millones de dólares.



Entre las decisiones, se aprobó que EPM ejecute directamente, y no a través de la sociedad EPM-Ituango, el contrato BOOMT (sigla en inglés de construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver a los 50 años la central) y los demás contratos que tiene suscritos para su ejecución, así como los derechos y obligaciones inherentes al mismo.



Además, fue aceptado que los 35 millones de dólares fueran incluidos como costo del proyecto y no como “recursos frescos de EPM, por lo que no hubo contraprestación”.



De igual forma, fue incluido como costo del proyecto 100 millones de dólares para inversión social adicional, así como 90 millones de dólares por la liquidación de la sociedad EPM-Ituango.



“En mi análisis ninguno de los propósitos requerían la cesión de derechos políticos de las acciones. Cada elemento se podía hacer sin la necesidad de ceder dichos derechos”, dijo la corporada.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com

En Twitter @AlejoMercado10