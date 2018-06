¿Hay ventajas en dejar que los empleados vean el Mundial?

Este domingo juega la Selección Colombia. Es el único de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 que se podrá disfrutar un fin de semana.El primero se jugó el pasado martes en la mañana, y el tercero está programado para este jueves también en la mañana.

Para los aficionados del fútbol, el que los horarios del Mundial (de 7 a. m. a 1 p. m.) se crucen con la jornada laboral genera un conflicto no solo en ellos, sino también en las empresas, que deciden si permiten o no que sus empleados gocen de este evento.



Un informe de la firma de reclutamiento Michael Page indicó que generar espacios en las empresas para disfrutar del Mundial trae más beneficios que problemas.



Pero no es solo ver los partidos. Las decoraciones alusivas al evento futbolero, las trivias, pollas de fútbol y hasta los torneos de videojuegos son, según la firma, acciones para afianzar las relaciones entre los miembros de una organización.

Por eso, recomendó a las compañías implementar esta medida como un impacto positivo debido al beneficio emocional, una de las tendencias actuales en la dinámica empresarial.



En una encuesta hecha por la entidad, el 35 por ciento de los consultados indicó que espera ver en promedio entre 6 y 20 partidos, de los 64 que tiene el mundial. Mientras que un 15 por ciento verá entre 36 y más de 50 partidos.



Y aunque la mayoría de encuentros están programados por la mañana, el 51 por ciento “aprovechará para verlos en su casa, mientras que un 28 por ciento adecuará un espacio en su oficina para poder disfrutar de los encuentros”.

Según encuesta de @FenalcoNacional 35% de los colombianos espera ver en promedio entre 6 y 20 partidos, de los 64 encuentros del Mundial de Rusia 2018. Pero un 15%, verán entre 36 y más de 50 partidos. Consulta aquí la encuesta completa: https://t.co/yBBUo5kWHJ pic.twitter.com/QWM0c8Ao7E — Fenalco Antioquia (@Fenalco_Ant) 13 de junio de 2018

Referente a Medellín, Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, que agrupa a 32 gremios y cinco cámaras de Comercio, aseguró que en la región crece la tendencia de enfocarse en mejorar el clima laboral, por lo que el Mundial se vuelve una fecha para consolidar varias estrategias.



“No conozco la primera empresa del Comité que haya prohibido si quiera el uso de la camiseta cuando juega Colombia (...) Es que el tipo de remuneración ha pasado de ser únicamente económica a otros beneficios como días extra de descanso, o, en este caso, permitir ver el Mundial, como motivación y para aumentar el sentido de pertenencia. Los empleados quieren sentirse en la empresa como se sienten en el hogar”, explicó.



Sin embargo, aclaró que se debe tener en cuenta el tipo de empresa para determinar cómo se puede implementar esta estrategia.Por eso, desde la instalación de televisores hasta la habilitación de espacios exclusivos de recreación y descanso son algunas opciones que se han visto en las compañías como estrategias de motivación a los empleados y mejoramiento del clima laboral.

De igual forma, contó, algunas empresas han organizado grupos para que puedan disfrutar de ciertos partidos, sin que se vea afectada la operación de la compañía.



Es el caso de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que adecuó y decoró una sala de recreación en la que los trabajadores pueden ver el Mundial sin tener que esconderse o poner un radio a bajo volumen.



Daniel Osorio, gerente financiero y administrativo de la organización, contó que “desde 2008 están con la estrategia Great Place to Work (excelente lugar de trabajo).

“Para las empresas que quieran adoptar este tipo de estrategias, lo primero que deben garantizar es que ningún proceso en la cadena de valor se afecte. A partir de ahí, se estructuran, conociendo el personal, actividades acordes a la cultura organizacional y al gusto de las personas”, explicó Osorio.



En el caso de la Cámara, aprovecharon el Mundial para fomentar valores como la colaboración y el trabajo en equipo. Es decir, organizar con los líderes de cada área de trabajo espacios para disfrutar de un partido, mientras otro grupo los reemplaza, y en otro partido, cambian los roles.



Un funcionamiento similar al de la Selección Colombia, en la que se juega en equipo, se planea en equipo y se saca un resultado en equipo.

Así ven el mundial en Antioquia

Según Fenalco, por el Mundial, el comercio nacional espera ventas cercanas a los 2 billones de pesos. En términos locales, Sergio Ignacio Soto, director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, indicó que “por cada partido de la Selección, en el departamento se puede llegar a ventas cercanas a los 40.000 millones de pesos. Asimismo, se generan alrededor de 50.000 empleos temporales en el país”.



Otro de los sectores beneficiados por el Mundial de Rusia 2018 es el de Tecnología y Electrodomésticos, pues según Fenalco, un 19 por ciento de los colombianos compró o piensa comprar un televisor, con motivo del Mundial.



Según la marca Samsung, el segmento de 55 pulgadas o más lidera el mercado antioqueño, con una participación de 62 por ciento.

De igual forma, Antioquia es la región de Colombia donde la marca registra el porcentaje de mercado más alto (67 por ciento) en el segmento de pantallas entre las 46 y las 54 pulgadas.



“La tecnología 4K de Samsung es la preferida a la hora de escoger televisor. Durante el primer trimestre del año registró un incremento en ventas del 69 por ciento, ratificando su liderazgo en el mercado con 58 por ciento”, indicó Miguel Ángel González, gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Audio y Video de Samsung Colombia.



Comparado con el primer trimestre del año pasado, las ventas de ‘televisores inteligentes’ (Smart TV) de más de 55 pulgadas, se incrementaron un 99 por ciento este año.



Con el partido de la Selección Colombia hoy contra Polonia, sumado al Día del Padre, el comercio local espera ‘golear’ en ventas, pues la meta fijada para el pasado fin de semana fue de 750.000 millones de pesos, lo que representa el 25 por ciento de aumento con respecto al mismo periodo del año anterior.



