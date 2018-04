Hay represamiento de agua en río Cauca, en área de Hidroituango

Unas 50 familias que habían sido evacuadas en la madrugada de este domingo, de sus viviendas en Valdivia (Norte de Antioquia) regresaron a las pocas horas, luego de que se comprobara que no había riesgo de deslizamientos, confirmó el alcalde del municipio, Jonás Darío Henao.

La alerta en las familias, residentes de los barrios Tapias y Remolinos, empezó cuando notaron que el río Cauca estaba con un caudal muy disminuido. "La gente empezó a suponer que en Hidroituango (proyecto hidroeléctrico cercano a la zona) se taponaron las bocas de la represa y que eso iba a causar un gran deslizamiento, por eso, dejaron las casas", explicó el mandatario local.

Habitantes del sector están preocupados ante una posible avalancha. Foto: Cortesía ciudadana

Sin embargo, las autoridades locales atendieron la situación y dieron un parte de tranquilidad. Entre tanto, EPM informó que se presentó una obstrucción parcial en el túnel de desviación del río Cauca, en el proyecto Hidroituango, lo cual ocasionó el represamiento del agua, aguas arriba, y la disminución de la misma, aguas abajo. Esta última fue la situación que alertó a la gente de Valdivia.

Aguas abajo el río está llegando con bajo caudal, contrario a lo que sucede aguas arriba. Foto: Cortesía ciudadana

"Desde la medianoche empezamos a observar que el río se estaba embalsando aguas arriba de la presa. Hicimos el análisis y vimos que el túnel de descarga de las aguas no está evacuando al ritmo que debería hacerlo y detectamos una obstrucción en ese túnel", explicó Jorge Londoño de La Cuesta, gerente de EPM.



Personal de EPM analiza la situación para determinar cuáles son las medidas que se deben adoptar para remover la obstrucción. Sin embargo, el plan B es habilitar otros túneles que durante el desarrollo de la obra se habían construido. Y el plan C es orientar las aguas, logrando el nivel de la presa, para que descargue sobre el vertedero.Aunque aún no se sabe cuál es la causa exacta de la situación, hay dos hipótesis: una empalizada en el río o el desmoronamiento del túnel.

Londoño agregó que la única afectación hasta el momento es para los habitantes de Ituango, que tienen suprimida la vía, aunque se adoptó un plan de movilidad para ellos. Indicó que para los habitantes de río abajo, en Valdivia, no hay riesgos.



"Si llegase el caso de que venga una creciente del río, nos da suficiente tiempo de evacuar a las familias, el cuerpo de bomberos y las autoridades locales estamos muy organizados", añadió el alcalde de Valdivia.



Entre tanto, el gerente explicó que hasta el momento no se han hecho detonaciones, pero que podrían hacerse algunas submarinas para generar una onda que ayude a destapar el canal, pero que no causaría daños para los habitantes.

Alerta roja en 28 municipios

Valdivia forma parte de los 28 municipios de Antioquia que están en alerta roja en esta temporada de lluvias, especialmente por crecientes súbitas, deslizamientos y tormentas eléctricas. Asimismo, hay 7 más en alerta naranja.

De acuerdo con Pablo Puerta, oficial de enlace del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), en el 98 por ciento del territorio antioqueño está lloviendo, especialmente en las subregiones del Urabá, Norte, Oriente y Suroeste.



"A los consejos municipales se les avisó, para que tengan en cuenta las viviendas que están en retiros de quebradas y en las zonas de inundación", indicó Puerta, quien añadió que el pronóstico es que en las mañanas haya lluvias y nubosidad, en las tardes nubosidad, y en las noches lluvias con tormentas eléctricas, lo cual causa afectaciones en el transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo.

El Dapard reiteró su llamado a habitantes y viajeros para que tengan en cuenta las recomendaciones ante la temporada de lluvias: viajar en el día, estar atento a las alertas suministradas por la Policía de Carreteras e informarse en las alcaldías con las secretarías de turismo sobre los lugares que se pueden visitar y que precauciones tener.



