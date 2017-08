Hay escasez en el Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación

El Hospital San Vicente Fundación de Medellín informó que hay escasez en su banco de sangre, lo que les dificulta atender a pacientes de la institución.



Por ello, este 29 de agosto, de 9 a. m. a 4 p. m., realizarán una jornada de donación en las instalaciones del hospital, específicamente en la Unidad Móvil del Banco de Sangre, la cual estará ubicada frente al Bloque 12. Los ciudadanos también pueden acercarse al hospital, de lunes a viernes, entre las 7 a. m. y las 6 p. m., para donar.

Pueden donar personas con cualquier tipo de sangre, que sean mayores de edad, no hayan tenido hepatitis después de los 12 años, ni ingerido exceso de alcohol durante las seis horas anteriores a la donación. Asimismo, es ideal que tengan una pareja estable en el último año y no tener más de tres horas de ayuno al momento de la donación.



De acuerdo con el doctor Carlos Vallejo, jefe del Banco de Sangre del San Vicente Fundación, los donantes tienen beneficios físicos, como la disminución de los niveles de grasas en el organismo, es decir, bajan los niveles de triglicerios y colesterol.

La ciudad necesita con prioridad donantes de todo tipo de sangre ¡Contamos con la solidad de tu corazón, ven a donar y salva una vida! pic.twitter.com/2XB9zGRptz — SanVicente Fundación (@sanvicentefund) 29 de agosto de 2017

“También oxigena los tejidos, eso se da porque cuando el organismo detecta que hay disminución en los glóbulos rojos, le da una orden a los órganos que producen la sangre y estos envían a la circulación general glóbulos mas grandes, renovados, que tienen una mejor capacidad de transporte de oxígeno”, indicó Vallejo.



Por otro lado, las personas que donan sangre también expresan beneficios sicológicos, por la satisfacción de ayudar a alguien. Por cada donante se pueden atender tres pacientes enfermos e, incluso, salvar una vida.



La sangre se usa para pacientes con problemas de anemia aguda o crónica, muchas veces por accidentes o traumas, y para otros con enfermedades de la sangre, como leucemia, así como para los neonatos y maternas.

Donar sangre también oxigena los tejidos FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, el médico aclaró que no es cierto que donar sangre engorde o debilite. “Cuando una persona dona, se le evalúa como está el nivel de los glóbulos rojos en la sangre y el peso, que debe ser más de 50 kilos”, dijo Vallejo, quien añadió que a los donantes se les extrae entre el 10 y 12 por ciento de sangre, por lo cual no hay riesgos de debilidad física.



Entre tanto, también explicó que las agujas son desechables y tienen un uso único, es decir, no se reutilizan. El médico puntualizó que la sangre no se comercializa.



El sábado 2 de septiembre, de 9 a. m. a 5 p. m., habrá otra jornada de donación en el centro comercial San Nicolás de Rionegro, mientras que el domingo 3 de septiembre, de 9 a. m. a 4 p. m., en el atrio del parque principal de Bello.



MEDELLÍN