Cinco días para buscarle soluciones a la crisis de la salud

Falta de acceso a servicios, incremento de tutelas e incidentes de desacato, deudas descomunales de las EPS, disminución en estudiantes de Medicina y Enfermería, pacientes que no ven garantizado el derecho a la salud. Estos, entre otros temas, serán objeto de reflexión entre el 3 y el 7 de abril, durante la conmemoración de la Semana por el Derecho a la Salud.



La iniciativa, que se realizará en Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, es liderada por la Alianza ‘Somos 14 más 1’ (que agrupa a 17 clínicas y hospitales de Antioquia), 11 universidades y cinco asociaciones de pacientes. La idea es desarrollar una agenda de eventos académicos y de movilización ciudadana que permitan encontrar soluciones a la crisis que afecta el derecho a la salud de los colombianos.

Y es que las cifras avalan el mal momento por el que está pasando el sistema. Solo a las 17 clínicas y hospitales de ‘Somos 14 más 1’ las EPS les deben casi 1,9 billones de pesos, con una rotación de cartera que aumentó en 50 por ciento entre el 2014 y el 2016. Y la situación se torna más preocupante porque de los 6 millones de antioqueños afiliados al sistema, el 57,6 por ciento hace parte de las EPS Savia Salud, Coomeva, Nueva EPS y Cafesalud, que representan el 48 por ciento del total de la deuda, es decir, 900.000 millones de pesos.

Las cuatro EPS con mayores deudas:

Información del último reporte de la Alianza Somos 14 más 1, con corte a febrero 28 de 2017. Foto: Archivo particular

Asimismo, al golpe que reciben las clínicas y hospitales, que pone en riesgo la continuidad de la prestación de todos los servicios, se suman las afectaciones que están viviendo las universidades que ofrecen programas de salud.



De acuerdo con León Velosa, director de la Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), los pacientes están culpando a los estudiantes y docentes por las fallas del sistema de salud y las prácticas se están viendo afectadas por la falta de insumos en las IPS.



“Nosotros hacemos prácticas en todas las clínicas y hospitales del área metropolitana y en algunos no hay guantes, jeringas, tendidos de cama, medicamentos, entre otras herramientas para las prácticas”, sostuvo el director.



Esta situación también ha disminuido el número de personas que se animan a estudiar algún programa de salud. Ejemplo de ello es la Facultad de Enfermería de la UPB, pues pasaron de tener 350 inscritos para ocupar 70 cupos que se ofrecen, a solo 96 inscritos el semestre pasado, aseguró Velosa.

El panorama gris lo completan quienes más sufren las consecuencias de la crisis: los pacientes. Para Gustavo Campillo, presidente de la fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), cada vez son más los casos de vulneraciones al derecho a la salud en el departamento y el camino que están eligiendo las personas para ser atendidas no son las clínicas y hospitales sino los juzgados.



Su versión se sustenta en el último informe de la Personería de Medellín, según el cual en el 2016 se radicaron 8.678 acciones de tutela por salud, 3.257 más que en 2015. Asimismo, el año pasado 2.382 incidentes de desacato, 452 solicitudes de cumplimiento de fallo y 252 derechos de petición.

Algunos de los temas sugeridos para tratar durante la Semana por el Derecho a la Salud son:

Situación de las clínicas y hospitales de Antioquia. Crisis del sistema de salud en el país. Derecho a la salud en Colombia. Ley estatutaria. Día a día y retos de los pacientes frente a la realidad nacional de la crisis. La crisis y la formación en salud.

