Hallan 14.000 kilos de carne descompuesta en el norte de Antioquia

Un matadero en pésimas condiciones de higiene, alto contenido bacteriano y la carne sin refrigerar fue ubicado y cerrado en el sector del Totumo, Donmatías (norte de Antioquia) fue desmantelado tras una operación conjunta entre el Grupo Operativo de Rentas Departamentales y la Policía Municipal.



“Las afectaciones a la salud que se evitaron son incalculables, se encontraron 14.000 kilos de carne en estado de descomposición”, informó la Gobernación de Antioquia en un comunicado. Dicha cantidad, al parecer, se distribuiría en toda esa subregión antioqueña.

El matadero fue denunciado por comerciantes del sector, quienes estaban indignados por la venta permanente de este tipo de alimentos.

Informó el Grupo Operativo de Rentas, que además en el lugar se encontraron pedazos de carne de caballo, cerdo y res, al igual que 20 equinos vivos listos para ser degollados.

Aclararon las autoridades que el espacio cerrado no era apto para el sacrificio de ningún animal “puesto que no tenía la dotación de equipos técnicos, ni de refrigeración y no tenía la asepsia que requiere un establecimiento dedicado a la manipulación de un alimento como la carne”.



En la subregión Norte, según cifras de la Gobernación de Antioquia, operan cinco plantas de beneficio animal que atienden a 17 municipios.



En el mismo sector, y como parte del marco y desarrollo de las Estrategias Integrales de Control a las Rentas Ilícitas, fue cerrado un establecimiento comercial por la venta de licor de contrabando y se aprehendieron 1.138 boletas de rifas sin autorización.



