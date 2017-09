Estación de Policía Candelaria, la peor para los detenidos en Medellín

Los reclusos de la estación de Policía Candelaria, en el centro de Medellín, están en deplorables condiciones: tienen un hacinamiento del 575 por ciento; aguantan hambre, enfrentan enfermedades, malos olores y constantes riñas.

Así lo enunció Jorge Carmona, coordinador mesa de soluciones a la crisis carcelaria en Antioquia, quien aseguró que el panorama es caótico, hay tristeza, desilusión, desespero y mucha angustia. “Hay seis mujeres y una de ellas en embarazo”, detalló.



La Personería de Medellín hizo un diagnostico de las 14 estaciones de Policía de la ciudad y determinó que la que está en peores condiciones es Candelaria.



“En una celda que mide 164 metros cuadrados hay 230 internos, cuando la capacidad máxima es de 40. A cada interno le corresponde un espacio de habitabilidad de 35 centímetros cuadrados en cada celda, lo cual se flexibiliza con el uso del pasillo como albergue brindando un área de habitabilidad mayor de 71 centímetros cuadrados”.

La Personería resaltó que la sala de captura está ubicada en la zona del sótano con un espacio distribuido en cuatro celdas y un pasillo general, sin ventanas hacia el exterior, debido a que se encuentran selladas por seguridad, ni facultad de ingreso de aire externo ni luz solar.



El Ministerio Público además denunció que el ingreso de los alimentos a esta sala se presenta a partir de la una de la tarde, para una cobertura de desayuno almuerzo y cena a partir de dicha hora. “Los alimentos se encuentran a disposición en el piso de entrada, facultando la contaminación de los mismos”.

El análisis del Ministerio Público dice que "los espacios no cuentan con mínimas garantías que permitan un ambiente afable para la integridad física de cualquier persona".



Hay alto riesgo de epidemias, como el contagio de infección tuberculosa, cuyo avance de enfermedad se encuentra en diferentes fases sin tratamiento ni posibilidad de aislamiento.



Carmona contó que hay muchas personas enfermas y las comidas son porciones muy pequeñas que no aporta nutrientes para las personas. “La ducha está a escasos 40 centímetros del piso, antes de ser ducha era un lava traperos, ahí se bañan, no hay luz y los olores son impresionantes”, detalló.



A lo que se le suma, agregó Carmona, que hay constantes riñas y que entre los reclusos, hay integrantes de bandas delincuenciales que operan en el centro. Hay miembros de los ‘Cocuelos’, los ‘Intocables’ y los ‘Topos Nike’, que se dedican a la extorsión y al hurto callejero.



“Golpean a los demás internos, roban comida y pertenencias, no hay control interno de policías, son solo cinco para más de 200”, concluyó el defensor.



