Hace tres años no hay avance en reducción de homicidios en Medellín

Con 10 homicidios, Medellín vivió uno de los fines de semana más violentos del año, no solo por la alta cifra sino también por la forma como se cometieron los crímenes, tres de las víctimas fueron asfixiadas, embolsadas y abandonadas en la calle.



Para Fernando Quijano, analista del conflicto urbano, esos tres homicidios no son casos aislados porque se usó la misma modalidad: asfixia mecánica y las víctimas fueron envueltas de la misma forma. Detrás, habría un secuestro y una tortura como si los agresores estuvieran recogiendo información.



El experto aseguró que ese tipo de asesinatos da un mensaje al crimen urbano. “Esa modalidad se usa para ajuste de cuentas, conocidas como ‘medidas ejemplarizantes’, de otra forma, hubieran ocultado el crimen”, añadió

Esos 10 homicidios elevaron la cifra de muertes violentas a 554 este año en Medellín, 32 casos más frente al mismo periodo anterior.



Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Eafit, explicó que los 32 casos de más, no representan una variación importante. La preocupación es que en los últimos tres años, no se logró una reducción significativa en el homicidio.



Para el académico, eso significa que la política pública de la actual Administración no está funcionando. Entre los años 2002 y el 2015, Medellín logró un proceso acelerado en la caída de homicidios: en el 2002 había una tasa de 150 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra que en 15 años, llegó a 20 por cada 100.000 habitantes.

“Sin embargo, en los últimos tres años nos estancamos, esta Administración no ha logrado ninguna reducción respecto a la herencia de alcaldía anterior. La tasa va a cerrar en 20, la misma que dejó Aníbal Gaviria en 2015. Ahí es donde vienen los cuestionamientos sobre la manera como se enfrenta la seguridad”, recalcó Giraldo.

El decano, además, explicó que la política de seguridad, más allá de capturar a delincuentes, debe enfocarse en la protección de la vida de la gente porque se gastan muchos recursos para capturas de jefes que ya tienen reemplazo.



“Se piensa y se invierte muy poco en proteger la vida de las personas, cuando la georreferenciación del crimen que tiene la Policía revela la tipología, quién es la gente con mayor riesgo de ser asesinada, se conocen los lugares, los días de la semana y las horas en las que se cometen más crímenes. Sabemos mucho, pero la política pública es ineficiente, también la estrategia operativa”, recalcó el decano.





En lo que coincidió Max Yuri Gil, sociólogo y experto en violencia urbana, quien calcula que este año cerraría con 580 homicidios. “No hablamos de un gran cambio, no hay una alerta, pero llama la atención que muchos de los grupos armados de la ciudad tienen una presencia hace más de 20 años y no se acaban a pesar de que hay capturas y capturas”, advirtió.



El experto aseguró que la estrategia de dar de baja no tienen ningún efecto porque los cabecillas son reemplazados, las bandas siguen delinquiendo y poniendo muertos. “Estamos en una bicicleta estática, pedaleamos y pedaleamos, pero no avanzamos. Es el efecto piso de cristal, llegamos a un punto donde creemos que no se puede bajar más, pero no es cierto. La tasa de homicidios de Medellín dobla la de Bogotá, hay mucho más por hacer, hay una pobreza muy grande y se debe transformar la Secretaría de Seguridad porque si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados”, recalcó.

En la misma línea piensa Quijano, quien dijo que se han capturado poderosos jefes de la mafia, pero muchos siguen delinquiendo desde la cárcel. “La pregunta es ¿seguimos empeñados en una estrategia de captura y de decomiso? No hemos pasado a la otra etapa, el desmantelamiento de las estructuras. En Medellín siguen existiendo 350 bandas. Vamos a gastar todo el tiempo y los recursos en esa estrategia, cuando el decomiso se recupera y los capturados se reemplazan”, recalcó.



Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció que en el 2015 se logró la tasa más baja de la historia en la ciudad. La meta es cerrar su mandato, que culmina en el 2019, con una tasa inferior a 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.



El mandatario contó que el 55 por ciento de los homicidas es por enfrentamientos entre estructuras criminales y el 30 por ciento por convivencia y violencia intrafamiliar. Con esas cifras, trabaja en estrategias.



En 1991, Medellín tenía una tasa de 266 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es claro que hay una caída histórica. Pero para el experto de Eafit, la ciudad no puede compararse así misma con el pasado, debe mirar otras ciudades de Latinoamérica como Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima con tasas de 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes.



“Si Medellín quiere ser la ciudad más innovadora, un referente en el mundo y un centro de recepción turístico y de inversión, debe tener una tasa muy baja de asesinatos”, concluyó Giraldo.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

En twitter: @johapareja