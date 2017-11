Denuncian detrimento patrimonial en obras del Jardín Circunvalar

Los sobrecostos generados por los retrasos en las obras de Barrios Sostenibles del Jardín Circunvalar, en el sector 13 de Noviembre, hacen temer a la concejala María Paulina Aguinaga que no se puedan construir las viviendas prometidas.

Por un lado, a las 51 familias que fueron desalojadas les asignaron un subsidio para arrendamiento que oscila entre 400.000 y 500.000 pesos, dependiendo de sus condiciones particulares y de las características de la vivienda que tenían.



Pero dicho subsidio estaba previsto que fuera entregado solo durante un año y medio, y ya van más de dos con el agravante de que se confirmó que las viviendas las entregarán en julio de 2019. Es decir, otros dos años más en los que habrá que costear subsidios.



Por otra parte, la corporada constató que las casas demolidas están convertidas hoy en basureros. Lo que, además de ocasionar un problema de salud pública, implica una inversión obligada en labores de limpieza.



“Si siguen así, la plata se les va a acabar botando basuras. Si la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) hubiera cumplido con los tiempos y tuviera las viviendas hechas no tendríamos por qué estar gastando más plata en arrendamientos temporales ni en limpieza”, dijo Aguinaga.



La situación fue tratada por el Concejo en una comisión accidental de seguimiento al proyecto. Aguinaga tildó de” muy desafortunada” la inasistencia de los directores de Isvimed y la EDU, así como de las secretarías de Infraestructura y Planeación, para darles explicaciones a la comunidad. A la reunión enviaron a “contratistas que no tienen capacidad de mando ni de decisión”.

Si la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) hubiera cumplido con los tiempos y tuviera las viviendas hechas no tendríamos por qué estar gastando más plata en arrendamientos temporales FACEBOOK

TWITTER

Funcionarios de la Administración Municipal reconocieron que solo hay asignados recursos para 43 de las 137 viviendas que fueron pactadas inicialmente. Juan Miguel Pulgarín, de la EDU, reveló que para las demás familias están buscando soluciones de vivienda usada.



En el encuentro la cabildante señaló que ya están los predios y que había unas licencias preliminares desde el año 2015, ¿por qué, entonces, no ha sido iniciada la construcción de las viviendas prometidas? La Administración dice que se encuentra en etapa de diseños, pero la concejala asegura que en octubre del 2015 había una valla de la Curaduría Urbana colgada, anunciando la licencia preliminar para el desarrollo de la obra.

Concejal María Paulina Aguinaga, durante la comisión accidental realizada en la institución Educativa Sol de Oriente. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

De acuerdo con Aguinaga, es poco serio que expidan resoluciones sin tener los recursos y la situación da cuenta de que Barrios Sostenibles no fue priorizado como uno de los proyectos a continuar dentro del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, por esta nueva Administración.



Existen tres convenios entre Planeación, EDU e Infraestructura que suman cerca de 193.000 millones de pesos. De este recurso han ejecutado casi el 90 por ciento, pero sigue faltando el componente más importante: las viviendas.



“Nos retacaron para que desocupáramos y ahí tienen esas casas vacías; en el día los pelaos se la pasan brincando allá y en la noche venden vicio. Acabaron con el barrio y no solucionan nada”, señaló Ramón Arturo López, conciliador de la Acción Comunal del barrio.

Compromisos adquiridos con los afectados

La concejal de Medellín por el partido Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lezcano, hace un llamado a la celeridad en la ejecución de todos los componentes del proyecto Barrios Sostenibles de Jardín Circunvalar, en especial invita a la Administración a “actuar con seriedad en el cumplimiento de los compromisos que se tienen con los habitantes del barrio 13 de Noviembre”.



Aguinaga expresa que es injusto que a estas familias las hayan sacado de sus viviendas como lo hicieron, con premura, para que después las dejen en arriendo temporal y sin una solución definitiva durante casi cuatro años.Entre tanto, la EDU se comprometió a iniciar la primera semana de diciembre las labores de cerramiento y limpieza de los predios.

Es injusto que a estas familias las hayan sacado de sus viviendas como lo hicieron, con premura, para que después las dejen en arriendo temporal FACEBOOK

TWITTER

Un segundo compromiso es detallar claramente qué se va a hacer con los 20.000 millones de pesos que faltan por ejecutar y entregar a la comunidad un cronograma detallado con fechas fijas, tanto para la construcción de las viviendas como de las obras de mitigación, obras complementarias y mejoramientos de vivienda.

De igual forma, Natalia Restrepo, subdirectora poblacional de Isvimed indicó que “para poder brindarle una respuesta a la comunidad, se compromete a presentar, conjuntamente con la EDU, un cronograma frente al arrendamiento temporal, asignación del subsidio y escrituración".



A más tardar en julio de 2019 deben entregar las 43 viviendas y definir fechas para la adjudicación de las usadas.



La próxima comisión tendrá lugar a principios de enero para verificar el cumplimiento de los compromisos.



NATALY BARRIENTOS GRISALES

Para EL TIEMPO

Medellín