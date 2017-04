Sergio Fajardo se refirió a fallas en el Parque Bibioteca España

En los últimos días el Parque Biblioteca España ha dado de qué hablar. No solo porque se removieron las lonas negras que impedían ver el estado en el que se encuentra la deteriorada estructura; sino porque recientemente tanto el arquitecto como la firma constructora de la obra hablaron al respecto y mencionaron supuestas irregularidades en tiempos de construcción y materiales usados.



Esta vez el turno fue de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, en cuya administración fue ejecutada la obra.

El exmandatario dijo que no asumía ninguna responsabilidad por la obra, pues dijo que según estudios de la Universidad Nacional, la responsabilidad sería del constructor Arquitectura y Concreto y de la interventoría, a cargo de la empresa ACI.



Fajardo dijo también que no hubo afanes por fuera de los términos del contrato para terminar la obra, pero que sí había premura por que la obra se terminara dentro de los términos acordados, es decir de mayo de 2006 a enero de 2007.

El Exalcalde habló sobre problemas estructurales con el pegado de las piedras que servían como fachada de la biblioteca, además, expresó que lo que se construyó no se corresponde con el diseño que había sido aprobado.



Sobre las presiones que se habrían ejercido para terminar la estructura antes de la visita de los reyes de España, el 24 de marzo del 2007, Fajardo dijo: "Es falso que el afán sea el culpable de los errores en la biblioteca. La obligación del constructor es hacer las cosas bien hechas, aún con afán; esa excusa no la podemos aceptar, eso se llama ética".



"Entre mayo del 2006 y enero del 2007 es el contrato con Arquitectura y Concreto, se empieza en mayo del 2006, el constructor solicitó plazo de enero a abril y le dijimos que tenemos mucho afán. En todas las obras hicimos seguimiento estricto para que no se dilaten las construcciones. La construcción se recibió en diciembre del 2007", dijo el exmandatario.



Fajardo, que en estos momentos está en campaña para las elecciones presidenciales del 2018, concluyó diciendo: "Es una lástima que la obra esté deteriorada, por lo que significa para la comuna 1 y espero que no en mucho tiempo se vuelva a disfrutar".

