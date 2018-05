Habla joven que acusó de discriminación a restaurante de Medellín

08 de mayo 2018 , 10:38 a.m.

Hacia el mediodía del lunes, la joven artista plástica Valeria Lotero fue a almorzar con un compañero de trabajo al restaurante Taquino, en la zona de El Poblado, en Medellín, y decidió invitar a un señor que encantó con su canto a los comensales que estaban en el lugar.

“¿Ya almorzó? Bien pueda, siéntese”, contó Valeria, en relación con la invitación que su amigo le manifestó al cantante.



Se trataba de Don José, un señor de unos 60 años, quien accedió a la invitación luego de interpretar con su guitarra la canción ‘Mamá vieja’. Se sentó en la mesa de al lado.



En ese momento, contó Lotero, la mesera llegó hasta donde se sentó don José y le dijo que ahí no se podía hacer. “Si va a comer, si lo íbamos a invitar al almuerzo”, él se lo debía llevar”, comentó la joven sobre lo que dijo la empleada del restaurante.

Para Valeria, ese momento fue indignante, “él tenía todo el derecho a comérselo en su mesa”. Tras lo señalado por la mesera, llamaron a la mujer que aparece en el video, quien sería la administradora, pensando que era un acto incorrecto, pero esta señaló que era una política del restaurante.



“Después de mostrar la inconformidad, la señora nos dio la opción de que se sentara con nosotros en la mesa. Era la única posibilidad para que el señor pudiera estar en el restaurante y evitar ese momento bochornoso. Él merecía comer como todos los que estábamos ahí”, explicó Valeria.

Según la mujer, en el restaurante no le sirvieron el almuerzo con mucho gusto en el lugar. “Fue un momento muy triste, muy deprimente, él no tenía ninguna razón para que lo sacaran del lugar, era un corrientazo, y así hubiera sido un restaurante elegante, él iba vestido como un campesino, como un arriero, era una persona decente, con su pantalón, camisa de botones, tenía un sombrero”, añadió.



Durante los instantes que compartieron en la mesa con don José, quien trabaja interpretando canciones en los restaurantes de esa zona de Medellín, él les comentó que tenía tres hijos y la impresión que les dejó fue la de una persona correcta, sencilla y humilde.



“Varias personas se pusieron a llorar del maltrato que tuvo el señor, quien nunca tuvo una palabra grosera, estuvo callado, tranquilo, como si fuera natural ese maltrato”, contó Valeria, quien agregó que él tenía mucho temor de quedarse sin la posibilidad de acercarse al restaurante para interpretar sus canciones y no poder ganarse algunos pesos.

Además, señaló la mujer que denunció el hecho a través de redes sociales, la administradora “todo el tiempo tuvo la misma actitud, ella estaba muy segura de lo que estaba haciendo, no presentó ningún signo de humanidad, ni de pena, ni lo siento mucho. Eso fue una de las cosas que más triste me pareció”.

Reacciones en redes

Para Lotero, la situación es una lección para no tolerar este tipo de maltratos y demostrar que no se debe permitir que personas como don José sean despreciadas por su apariencia física.



“Mi llamado jamás ha sido incitar a la violencia ni atacar ningún establecimiento, pero sí mostrar que todos los seres humanos merecemos respeto, un buen trato”, indicó la joven.



A través de redes sociales, la decisión del restaurante ha sido criticada y se han hecho muestras de apoyo a don José por la discriminación que sufrió.



