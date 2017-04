Habla el constructor de la Biblioteca España: ‘Hubo presiones y afán’

Aún no hay responsables por los errores constructivos del Parque Biblioteca España. La obra, inaugurada en el 2007 con la presencia de los reyes de España, tuvo que ser cerrada.



El diseñador Giancarlo Mazzanti dijo que su función en la obra se enfocó exclusivamente en la supervisión arquitectónica y que fue el constructor quien se apartó de los planos.



Jorge Ernesto Bacci, gerente de Infraestructura y Licitaciones de Arquitectura y Concreto, firma constructora de la obra, contrarió lo dicho por Mazzanti y dio su versión sobre las fallas que tienen al otrora símbolo de transformación en Medellín en el limbo.

Así ha sido la transformación de la Biblioteca España

La Biblioteca fue inaugurada en el 2007, con la presencia de los reyes de España. Foto: Archivo/EL TIEMPO El lugar se convirtió en un referente de transformación social en Medellín, que llevó grandes beneficios a la comuna 1 (Popular). Foto: Archivo/EL TIEMPO Además de los variados servicios de la Biblioteca, se constituyó como un lugar de encuentro cultural y social para los habitantes. Foto: Archivo/EL TIEMPO Desde abril de 2013, se advirtieron fallas en la fachada que no garantizaban su impermeabilidad. Foto: Archivo/EL TIEMPO Por varios meses, la Biblioteca estuvo cubierta con lonas negras, mientras se evaluaban los daños y se determinaban labores de repotenciación. Foto: Archivo/EL TIEMPO Desde que estaba cubierta con lonas negras, los niños de la zona pintaron murales alrededor para mantener viva la esencia de la Biblioteca. Foto: Archivo/EL TIEMPO Así luce hoy la Biblioteca España. Los habitantes de la comuna 1 reclaman prontitud en las obras que permitan volver a abrir este espacio. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿Cuál es su posición frente al actual estado de la Biblioteca?



No estamos de acuerdo con lo que dice el diseñador. Las documentaciones que tenemos de la construcción de la obra muestran lo contrario. Es una situación desafortunada para todos y la ciudad queda en la mitad. Tenemos unos puntos en los que creemos que el diseñador sí participó en la construcción, a él se le consultaban muchos temas, porque era el diseñador estructural, el arquitecto, el hidrosanitario, el bioclimático. Allá no se cambió nada sin que nadie lo supiera.



Mazzanti dice que ustedes se distanciaron del diseño, ¿tuvo o no incidencia el diseñador en la obra?



Él sí tuvo injerencia, los cambios se le consultaron. Giancarlo en su declaración dice que a él no se le advirtió que no había especificaciones, tenemos aquí la bitácora y cartas en las que les preguntábamos cómo se va iba a pegar esa piedra. La impermeabilización de la fachada nunca nos la dieron y les advertimos que como la tenían planeada, no funcionaba.



Él habla de dos cambios específicos: el grosor de la fachada y cómo se pegó la piedra, ¿él estuvo al tanto de esos cambios?



Aquí están las bitácoras de los comités en los que él participaba. Él decía que la piedra había que perforarla, nosotros decíamos que no lo considerábamos. En el manual de operaciones que le entregamos a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) decimos que la piedra pegada así no era impermeable.

La impermeabilización de la fachada nunca nos la dieron y les advertimos que como la tenían planeada, no funcionaba FACEBOOK

TWITTER

¿Y frente al grosor de la fachada?



Ese tema lo estamos aclarando. Nosotros le dijimos a él en su momento que la fachada no se pegara a plomo. Sin embargo, él insistió, por sus motivos estéticos, en que la fachada debía estar a plomo, es decir, que las piedras siguieran una línea recta vertical. Para que eso se consiguiera, teníamos que jugar con el grosor de la pega. Son unas piedras de 15 centímetros por 25 cada una, en 5.000 metros cuadrados.



¿Se advirtió que se debía impermeabilizar antes?



Sí, que como estaba especificado: fibrocemento, pegante y piedra, no iba a funcionar. Fuera de eso, nos dan la instrucción de perforar la piedra, cada una tenía un tornillo, por ahí se metía el agua y empezó a debilitar la estructura.



Si era tan evidente que ese sistema no iba a servir, ¿por qué se hizo?



Porque en su momento, el diseñador y la EDU consideraron que sí iba a funcionar. Nosotros no la habíamos hecho así nunca, pero así dijeron que funcionaba.



¿Tienen alguna demanda contra la Administración?



Tenemos una demanda contra la EDU porque perdimos mucho dinero. La demanda, que está en etapa de peritaje, es por 3.800 millones de pesos.

¿Los tiempos políticos estuvieron por encima de los tiempos técnicos?



Creo que la Administración en su momento tenía un proyecto de ciudad y es muy entendible que hubiera tenido un interés en entregar la obra. Cuando el proyecto empezó no había predios ni todos los diseños listos, el plazo no se podía cumplir y se insistió mucho que se cumpliera. Hubo que correr mucho para tener algo listo cuando llegara el rey.



¿Hubo presiones puntuales del alcalde Sergio Fajardo?



Yo no voy a mencionar nombres propios, porque creo que era una administración. Sí hubo presión. La EDU era la más presionada, nosotros estábamos presionados, el diseñador y la interventoría también, porque era un proyecto que había que tener medio listo cuando viniera el rey.

El plazo no se podía cumplir y se insistió mucho que se cumpliera. Hubo que correr mucho para tener algo listo cuando llegara el rey FACEBOOK

TWITTER

Hay responsabilidad por 30.000 millones de pesos, ¿quién la va a asumir?



Tenemos las herramientas para expresar nuestra posición legal, ya serán los tribunales los que definirán a quién le toca cubrir los costos. Yo no puedo decir que es una responsabilidad compartida, actuamos de acuerdo a las instrucciones que se nos daban.



¿Qué lección queda?



Creo que los afanes son costosos. Por otro lado, yo pienso que los proyectos tienen que ser diseñados para que sean sostenibles en el tiempo, no pueden hacerse para ganar premios. La Biblioteca ha ganado muchos premios de arquitectura, y me alegro mucho por el diseñador, pero su sostenibilidad en el tiempo no se dio, porque había unos conceptos bastante complicados, que no se tenían claros.



JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ

HEIDI TAMAYO ORTIZ

​Medellín