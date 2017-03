‘Ver la Biblioteca así es como tener un hijo en cuidados intensivos’

El Parque Biblioteca España, en el barrio Santo Domingo Savio, otrora símbolo de la transformación social de la ciudad, tuvo un esplendor efímero tras su inauguración en 2007.



Luego de detectarse fallas en su fachada, fue cerrada y está fuera de servicio. La biblioteca costó 15.152 millones de pesos, sin embargo, su reparación valdría 15.715 millones, es decir, más de lo que costó construirla.



Giancarlo Mazzanti, encargado de los diseños de la obra, hizo nuevas revelaciones sobre el polémico caso. Dijo que la constructora no se apegó completamente a los planos y que hizo cambios durante la obra. Anotó que a la fecha no tiene demandas y que su único propósito es que la biblioteca opere pronto.

¿La obra final no estuvo acorde a los diseños?

​

​El estudio de la Universidad Nacional (UN) dice que la pizarra fue el material utilizado en las fachadas existentes y se comportó notablemente bien. En el proceso, según los diseños, se cogía con un alambre, un pegante y un aislante para protegerlo de la humedad. En el proceso de construcción se cambió el detalle, se perforó la piedra, se le puso un tornillo y se tapó, por ahí empezó a entrar el agua y a deteriorarse parte de la fachada, pero el problema no es solo el agua sino que lo que sostiene la fachada se comenzó a deformar y la piedra empezó a caerse.



¿Entonces hubo errores en la construcción?



En el estudio de la UN dice que hay unos cambios en el diseño, no sé si son errores, pero el estudio deja claro que se cambió el diseño y que se afectó la estabilidad. Lo interesante del estudio es que no señala culpabilidades.



En octubre del año 2015, se iniciaron las obras para recuperar el Parque Bilioteca España luego de que sufriera fallas estructurales en sus fachadas. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La Alcaldía tiene en curso un estudio de patología estructural que deben entregar este mes…



La estructura está comportándose perfectamente y, si no lo fuera así, en 10 años uno encontraría fracturas en la estructura de concreto y hasta donde sabemos está bastante bien.



¿En el proceso se dieron cuenta de que se estaban cambiando los diseños?



Hay varios comunicados, una carta que escribió el ingeniero, en la que se dice, básicamente, que no se recomienda que se hagan esos cambios en la estructura de la fachada.

¿Para la inauguración de la obra se impusieron los tiempos políticos sobre los términos técnicos?



Cuando vinieron los reyes de España, la obra no se inauguró, se paró, se hizo un evento y se siguió construyendo casi cinco meses más. Se hizo en unos términos razonables para las obras públicas.



¿Hubo presiones del alcalde del momento, Sergio Fajardo, para que la obra se terminara para la inauguración?



La verdad no. En mi proceso de obra yo venía cada 15 días a un comité para hablar de temas de pinturas, pero no hablábamos de asuntos técnicos ni de tiempos de construcción.

El cierre de la Biblioteca España dejó con un sinsabor a los habitantes de la zona, que veían en ella el símbolo más importante de transformación de la comuna 1. Archivo/EL TIEMPO

¿La constructora le dijo que los diseños tenían fallas?



Nunca nos dijeron que los diseños no tenían especificaciones. Si yo voy a construir, estoy en la obligación de revisar los planos y avalarlos, sino, no puede empezar el contrato. Si no existieran planos suficientes, no se hubiera podido hacer, esto estuvo avalado.



La biblioteca terminó cubierta con lonas negras y, después, totalmente desnuda...



Le he mandado cartas a la EDU, diciendo que tienen que cerrarla y protegerla. Todos los acabados están hechos en madera y piedra, si no se cierra pronto la biblioteca, puede haber un deterioro.



¿Qué opina de las demandas que anunció la Alcaldía?



En el informe de la Contraloría se puntualiza que: “a la fecha los contratos de obra e interventoría derivados del convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de Medellín y la EDU, no son susceptibles de la acción de responsabilidad fiscal”.



Pero responsabilidad fiscal es lo que investiga la Contraloría, la demanda que anunció la Alcaldía es por responsabilidad civil…

Responsabilidad civil o fiscal, no hay. Mejor dicho, a mí no me han demandado al día de hoy, en todos estos años de polémicas y demás, no tengo una sola demanda.



Todo lo que ha pasado con la biblioteca, ¿ha afectado su prestigio?



No lo sé. Le puedo agradecer a la biblioteca muchas cosas. Me desgasto mucho, me quita tiempo de mis investigaciones, de mis clases en Harvard, pero es parte de la vida. No sé si me ha afectado, yo solo tengo agradecimiento con Medellín.



¿Qué lecciones saca?



Creo que hay que mejorar los procesos licitatorios para que haya un mayor control sobre el control de calidad cuando se hacen los edificios públicos. Y darle más de espacio al arquitecto diseñador porque tiene poco espacio dentro de la obra.



La gran pregunta es: ¿quién va responder?



Las respuestas están en los estudios, ahí es donde hay que buscar un poco que fue lo que sucedió. Como arquitecto, son como mis hijos: ver un hijo, empeloto, en huesos, es como tenerlo en cuidados intensivos. No ha sido fácil, hoy en día ya me acostumbré pero hubo un momento en que llamaban a insultarme. Entiendo todos los costos, pero el tema aquí es cómo hacemos una cruzada para que la biblioteca se termine pronto.

Tras el cierre de la Biblioteca España, los niños de la zona hicieron murales para mantener presente el símbolo de transformación que tenía el espacio para la comunidad. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿Ha tenido contacto con la Alcaldía?



A finales de año me llamó Juan Martín Salazar (subsecretario de Infraestructura). Le dije que estamos para ayudar. En teoría me tienen que mostrar cómo va a quedar la arquitectura. Lo único que digo es que hay que respetar geometría y materiales.



¿O sea que usted va seguir vinculado en la reconstrucción?



Ad honoren, que no debería, porque después termino siendo el responsable de algún problema, espero que no. Espero que lo hagan bien esta vez.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ

MEDELLÍN