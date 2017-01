Habilitan paso temporal en la vía Medellín-Bogotá

Tras superar la caída de grandes rocas, que se habían convertido en ‘la piedra en el zapato’ en las labores de Devimed para remover el material que taponaba la autopista Medellín-Bogotá, por fin se dio el aval para la transitabilidad parcial en la zona.

Así lo anunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez sobre las 7 de la noche de ayer. “Atrás tenemos otros 30.000 metros cúbicos de tierra. Es un derrumbe como no se había visto antes. Se logró permitir la circulación pero seguimos atentos a lo que pase con el talud”, contó el Gobernador.

La reapertura, se da tras la construcción de un terraplén, en el que se usaron en promedio 10.000 metros cúbicos de tierra para controlar la caída de rocas.

“Nadie esperaba encontrar rocas del tamaño que hemos encontrado, de cinco y seis metros de diámetro”, expresó Germán Vélez, gerente de Devimed, concesionario encargado del mantenimiento de la vía.

El ingeniero explicó que en lugar de estar moviendo rocas, se llenó la vía con material, lo que sirve para que los vehículos pasen por encima y adicionalmente hace un contrapeso al movimiento de tierra.

“El terraplén quedó construido, pero se están poniendo reemplazos en las partes en las que la tierra quedó muy húmeda para evitar que el terreno se asienten cuando pasen los camiones. Le vamos a echar encima una capa de casi 30 centímetros de material fresado (pavimento reciclado) para que en caso de que llueva no se queden atrapados los camiones”, agregó Vélez.

Al seguir estable el talud y no caer lluvia, se procedió con la apertura de la vía en ambos sentidos. El gerente indicó que en el sentido Bogotá-Medellín podrán circular buses, vehículos livianos y carga pesada. Y en sentido Medellín-Bogotá podrán circular vehículos livianos y buses. “No se permitirá el paso de carga pesada”, precisó Vélez.

Informó además, que el radar instalado por Devimed estuvo en alerta naranja y la vía seguirá bajo constante monitoreo.

“Se espera abrir la vía y dejarla en funcionamiento dos o tres días, para que se recuperen los inventarios (...) después tendríamos que hacer unos cierres programados porque tenemos que seguir moviendo el material”, explicó Vélez.

A pesar de rehabilitar la vía, el gerente contó que eso no significa que el peligro se haya ido. Por eso, recomendó no abusar de la velocidad, no pararse a mirar, tratar que los peatones pasen por el sendero peatonal que se habilitó, que es duro pero es mejor que lo hagan así, y que no haya motos. Vehículos livianos y camiones pueden pasar sin ningún problema, ciclistas tampoco deberán pasar por el riesgo latente.

“Estaremos informando el momento en el que sea seguro que los camiones puedan pasar”, aclaró el gerente.

Acorde a Devimed, en los trabajos de remoción fueron llevados a las zonas de depósito en Girardota y Rionegro 64.000 metros cúbicos de material.

Por cada día del cierre de la autopista, Devimed perdió 500 millones de pesos. A lo que se le suma que toda la operación en la zona, ascendería a los 6.000 millones de pesos, según informó Mauricio Parodi, director del Dapard.

MEDELLÍN