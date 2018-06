Guía para afrontar la vida cuando la muerte le llega a un ser querido

Si bien, la muerte es un evento natural, en la mayoría de casos se afronta con miedo y dolor sobre quien nos deja, ya sea intempestivamente o tras una dolorosa agonía.¿A qué se debe esto? ¿Por qué en lugar de descansar porque terminó el sufrimiento de un paciente terminal, nos lamentamos de su partida?

Preguntas como ‘¿por qué yo?’ o ‘¿Por qué él o ella?’ el doctor Héctor Echeverri las ha escuchado día a día con los más de 200 pacientes terminales, y sus familias, a quienes ha acompañado. Por eso, decidió compartir sus experiencia en el libro Morir sin miedo y sin dolor.



Echeverri dialogó con EL TIEMPO sobre su obra.

¿Qué lo motivó a escribir sobre la muerte?

Fueron los pacientes y sus familiares los que me insistieron a hacerlo. Consideraban que todas esas enseñanzas que me dieron los pacientes terminales no deberían quedar en el olvido.

En las personas que ha acompañado ¿ha visto algo en común con respecto a aceptar la muerte?

El común denominador tanto en pacientes como en sus familias es el miedo a la muerte. Nuestra cultura occidental nos prepara para la vida y para negar y esconder la muerte.Uno de los miedos más comunes es el temor a una muerte dolorosa o morir en soledad.

¿Cuáles son las claves para hacerle frente a la partida de un ser querido?

Tener un amor incondicional por el paciente que permita aceptar su muerte sin prolongarle el sufrimiento. Se debe acompañar a la persona en su etapa final con amor, paciencia y respeto para que no haya remordimiento o sentimiento de culpa.

¿Qué comportamientos recurrentes tienen los familiares con pacientes terminales?

Principalmente los familiares desconocen las diferentes fases o etapas por las que pasa el paciente, las cuales son: negación, ira, pelea con Dios, pactos, depresiones y aceptación.



Conocerlas nos permite entender al paciente y hacerle un verdadero acompañamiento en la etapa final de su vida.

¿Por qué duele tanto la partida de un ser querido en condición terminal, sabiendo que es peor verlo sufrir?

Por egoísmo. Se debe entender que la vida tiene un límite y la muerte llega en su justo momento a poner fin a tanto sufrimiento. Es inhumano y aberrante prolongar la agonía de un familiar al que decimos querer.

¿Ha estado en el otro extremo? Es decir, ¿ha sufrido la pérdida de algún ser querido?

Me ha tocado acompañar en su muerte a mis familiares más cercanos: padre, madre, hermana, esposa e hija. La experiencia que tuve los ayudó a tener una muerte más serena, lo que también me permitió hacer un duelo sano.

¿Tiene algún caso o paciente que lo haya marcado? ¿Por qué?

Me tocó vivir y practicar en mis dos seres más queridos todo lo que había predicado a otros. Primero con mi pequeña hija hace 38 años.



Y luego con mi esposa, quien me acompañó por 42 años. Ella sufrió la ruptura de un aneurisma cerebral y en tres días tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: desconectarla para que muriera en paz y no quedara en estado vegetativo.

¿Cuál es esa otra perspectiva frente a la muerte que usted propone?

Se debe empezar desde la infancia, no negarles a los niños el tema de la muerte y mostrársela como una continuación a la vida. Enseñarles a no tener demasiados apegos y que estos no les generen dependencia. Educarlos sin miedo y que entiendan que la espiritualidad por encima de la religiosidad. Solo así tendremos una generación libre y que no le teme a la muerte.

¿Qué fue lo más difícil al escribir este libro?

Recordar y revivir los diferentes casos. Pero saber que con esta obra puedo ayudar a que personas y familiares a que miren la muerte sin miedo y sin dolor hizo el proceso más fácil.



