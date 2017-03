Las mujeres que se empoderan a través del baile

Un espectáculo original, pero tan universal que acepta todo tipo de cuerpo. Eso es el Burlesque. Más allá de los movimientos sensuales, los colores llamativos y los diminutos atuendos que poco dejan a la imaginación, este baile tiene un mensaje para todas las mujeres: todo cuerpo es bello.



Más que un cliché, que se hace más reiterativo en el Día Internacional de la Mujer, es una necesidad en una ciudad marcada por la llamada ‘narco belleza’.



Y ahí aparece Luna. Tiene 28 años, es actriz egresada de la Universidad de Antioquia e integrante de Petite Burlesque, el primer grupo de este tipo que nació en Medellín hace un año.



Es consciente de que está lejos de los cánones de belleza establecidos en la sociedad, pero hizo lo que pocas harían. Se atrevió a que la ‘dificultad’ de ser considerada con sobrepeso, se volviera una herramienta de seducción.



“Lo hice para ver qué salía de un personaje diferente a los que siempre había hecho, que eran encasillados solo porque soy talla grande, como la tía, la mamá, la malvada”, contó.

Luna Gaviria tiene 28 años y es actriz egresada de la Universidad de Antioquia. Ella es una de las docentes en el Taller de Burlesque. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

No fue fácil. Según ella, lo primero que hizo fue una “Terapia de perdón", comenzando por ella misma. “Me realizaba muchos ataques rechazando mi físico. Era muy difícil establecer relaciones pero era porque estaba a la defensiva”, recordó Luna, quien agregó que al perdonarse, comenzó a amarse tal cual era, y eso comenzó a proyectarse en su vida.



“Muy evidentemente sigo por fuera del canon, pero ahora hay una belleza y un amor propio que estoy segura que se irradia y que cada día me lo hacen ver quienes disfrutan mi show”, expresó la actriz.



Ahora es mamá y esposa. Ese empoderamiento es para ella su “gran logro en la vida: Encontrar en esa mujer abundante que era rechazada, incluso por ella misma, un diamante que hoy brilla”.



Y eso se refleja en su personaje Madamme Bellatrix Earthquake (terremoto). Ella es sexy, segura, y capaz de mantener la atención de un hombre mientras baila. “Soy un objeto de deseo, para bien o para mal. Pero sé que irradio alegría en el escenario. Y la mayoría del público ama el personaje, es por cómo ella vive y siente su cuerpo”, aseguró Luna.



Por eso, quiere que otras, que se sienten lo que ella sintió, que lloran como ella lloró, se empoderen de su cuerpo. Se desnuden para sí mismas. Se sientan dignas y vean más allá de los estereotipos.

Para Valery Montoya, una de las bailarinas, las mujeres deben asistir al taller y ver otros tipos de cuerpos bailando para que se atrevan a mostrar el suyo y aprendan ‘truquitos’ de sensualidad. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

El grupo Petite comenzó este año a dictar unos talleres, inicialmente gratuitos, para que otras mujeres aprendan el Burlesque, porque es diverso e incluyente. Finalizando este mes comenzarán las inscripciones (pagas) y el segundo taller iniciará a inicios de abril.



“Tuvimos muchas respuestas, y al final llegaron siete mujeres –incluyendo dos transexuales– que se atrevieron a participar. De esas, tres quedaron con nosotras. Hicieron cosas tan hermosas y dignas de mostrar, y sería muy lindo poder hacerlo a una mayor escala”, contó Anjelica Doux, integrante de Petite.



Durante el II Festival Internacional de Burlesque realizado este mes en Medellín, el grupo invitó a los visitantes a que se atrevieran a hacer su coreografía.



Una de esas fue Valery Montoya. Para ella, las mujeres deben asistir al taller, ver otros tipos de cuerpos bailando para que ellas mismas se atrevan a mostrar el suyo y aprendan ‘truquitos’ de sensualidad, como lo es la mirada, que para las expertas, es el secreto de la seducción en el Burlesque.



“Yo era muy insegura con mi abdomen, pero ya no me importa. Me presenté en el festival y me la gocé. Este baile es algo artístico, algo teatral. No un striptease vulgar como algunos dicen”, contó Valery.



Y es que precisamente Burlesque se deriva de la palabra burla. Es un desnudo artístico usado para atacar los estigmas. Es rebeldía. Pero en esa rebeldía hay en rol de educar y Petite está consciente de eso, porque en Medellín y el país, hay mucha diversidad de Lunas.



Víctimas que deja la ‘narco belleza’

“En esta ciudad estamos ‘asesinando’ a las mujeres, estamos modificando nuestros cuerpos porque una industria nos dice que una talla XL no está bien vista”, opinó Luna.



De hecho, el año pasado, 13 mujeres murieron y una quedó en estado vegetativo, según la comisión accidental del Concejo de Medellín que hace seguimiento a las ‘clínicas de garaje’. Algunas de esas tragedias evidencian la presión social de la ‘narco belleza’.



Darío Chavarro, esposo de Diana Álvarez, quien murió tras un procedimiento quirúrgico, dijo que su esposa no necesitaba ninguna intervención en su cuerpo.



“Ella fue captada en Estados Unidos por una peluquera que la convenció de que tenía la necesidad de hacerse procedimientos que supuestamente la harían parecer más bella", dijo



De otro lado, Johana Muñoz, quien terminó con graves lesiones en su cuerpo tras una mala cirugía estética, dijo ser acusada por los médicos de no aceptarse a sí misma.



Según médicos del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, hay entre 600 y 700 procesos en el departamento.





DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redacción Medellín