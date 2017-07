GranColombiaGold denuncia detonación en una de sus tuberías de agua

La empresa canadiense GranColombiaGold denunció que este 29 de julio, a las 9 de la noche, personas no identificadas destruyeron con explosivos una tubería de su propiedad que abastece de agua a 1.200 personas del corregimiento La Cruzada, en Remedios (nordeste antioqueño), uno de los municipios que lleva 11 días en paro minero, junto a Segovia.



De acuerdo con la multinacional, el tubo también surtía de agua a la Unidad Educativa La Salada y al Batallón Especial y Energético Vial N. 8. Asimismo, indicaron que este atentado ocurrió en el desarrollo del paro minero.

Al respecto, el coronel Wilson Pardo, comandante del Departamento de Policía Antioquia, explicó que personal está en la zona para reparar los daños y restablecer el servicio para los afectados. También aseguró que hasta el momento el paro ha sido una manifestación pacífica y ordenada y que solo se han presentado mínimos brotes de perturbaciones.



“Hay unas pocas personas que quieren amedrentar a la gente de alguna u otra forma, pero es mínima, no hay perturbación, la manifestación lleva más de 10 días y ha sido pacífica, sin bloqueos en las vías y esperamos que sigan así”, sostuvo el coronel.



Por su lado, Elióber Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia- Remedios, expresó que rechazan estos actos vandálicos, con los que se trata de sabotear la manifestación. “Desde que se inició, personas inescrupulosas han tratado de deslegitimar la manifestación, no estamos de acuerdo con la violencia ni actos de esta índole, porque ese no es nuestro sentir, estamos cansados de la violencia y la única herramienta que tenemos es la manifestación pacífica”, sostuvo el líder.

También manifestó que los cierres del comercio y las manifestaciones se están haciendo voluntariamente y que no tiene planeado hacer bloqueos en las vías. “Dejaría la duda frente a lo que sucedió con el tubo, nadie me puede garantizar que no haya sido la misma multinacional con el fin de buscar la deslegitimación de nuestras manifestaciones”, afirmó.



Sin embargo, la GranColombiaGold indicó en un comunicado que la fuerza pública dispuesta por la Gobernación de Antioquia para garantizar la seguridad en estos municipios no ha sido suficiente, pese a las denuncias que han presentado a raíz de las vías de hecho que han ocurrido durante los días de paro.



Asimismo, la compañía indicó que los explosivos utilizado para dañar la tubería “son empleados en la ejecución de atentados criminales contra las autoridades, y la explotación y degradación del medio ambiente en esa zona del departamento, a través de la minería ilegal y otros hechos, como ocurrió ayer en una mina del municipio de Buriticá”.

Por ello, manifestaron su preocupación frente al fortalecimiento que, aseguraron, está teniendo el denominado ‘cartel de explosivos’, el cual al parecer está beneficiando la minería ilegal en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.



Asimismo, Lombardo Paredes, presidente de la empresa, expresó su preocupación por la llegada de indígenas a apoyar el paro minero. “Nuestra gran preocupación es que con la llegada de este grupo se refuercen las vías de hecho y se desestabilice aún más el orden público”, dijo.



Por su lado, el comandante de la Policía puntualizó que mientras no se usen las vías de hecho, las autoridades estarán en la zona para garantizar el derecho a la manifestación pacífica, pero que si se ocasionan disturbios, deberán implementar acciones.

