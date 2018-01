Gobierno analizará situación de peajes en Urabá

Después de anunciar la suspensión por 30 días del cobro de los peajes en Urabá, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), funcionarios del Gobierno y la Gobernación de Antioquia se reunieron para definir soluciones.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, propuso que solo haya un peaje en lugar de tres.



Además, “que los sectores de menos recursos en la zona de influencia sean eximidos del pago de dicho peaje”.



Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, informó que para tomar la decisión de reubicarlos o dejarlos como estaban demorarán varias semanas.



“Por ahora no podemos anunciar si habrá o no reubicación. Lo que sí está claro es que no podemos renunciar al desarrollo vial de la región”, precisó Rivera.

Entre las decisiones tomadas figura también la creación de una comisión integrada por los alcaldes de los 4 municipios del Eje Bananero (Apartadó, Carepa, Turbo y Chigorodó) y la Iglesia para dialogar con los “líderes civilistas auténticos” y buscar la mejor salida.



Según el ministro Rivera, a la zona se desplazaron 20 investigadores judiciales para dar con los responsables de cometer actos vandálicos.



Por su parte, el primer mandatario de los antioqueños explicó que pandillas de la zona, en especial aquellas con menores de edad, pagaron con alimento, dinero y hasta con droga para que atacaran a la institucionalidad.



MEDELLÍN