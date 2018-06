Mandatarios piden unificar toda la información sobre Hidroituango

Buscando que los gobernantes y las poblaciones que están más allá de los límites de Antioquia cuenten con información concreta y actualizada de lo que sucede en Hidroituango, se llevó a cabo una reunión entre estos mandatarios y los de Antioquia, así como las directivas de EPM.



El encuentro, que tuvo lugar en el edificio central de EPM, contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, con los gobernadores de los departamentos de Bolívar, Dumek Turbay; Sucre, Édgar Martínez; y del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, además de los alcaldes de varios de esos municipios de esos departamentos que se en encuentran cerca de la cuenca del río Cauca.

El gobernador de Antioquia sugirió que, incluso, hay que mantener informados a los cuerpos de bomberos de cada municipio para que puedan reaccionar de manera oportuna. Pérez reveló que en la zona de Hidroituango se está instalando un registro sismológico, que puede estar listo dentro de una semana.

Esto es más preciso que un radar, la información se da en tiempo real. Eso va a permitir conocer todos los detalles de la montaña

“Esto es más preciso que un radar, la información se da en tiempo real. Eso va a permitir conocer todos los detalles de la montaña. O sea que, si esto funciona de manera online, podremos mantener a todos los alcaldes y gobernadores con información precisa”, explicó Pérez.



El gobernador, además, insistió en que este registro serviría para que las comunidades, a pesar de estar alertas, puedan llevar una vida normal. Pérez precisó que ese registro sísmico podría estar funcionando en una semana.

Además, el mandatario departamental tocó otro tema que ha estado en la palestra pública los últimos días: el informe presentado por los ingenieros del gobierno norteamericanos, que suscito un acalorado debate entre Pérez y Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín.



Según el alcalde, el informe de los norteamericanos reveló que los materiales con que se hizo el llenado prioritario de la presa fueron los adecuados. El gobernador lo desmintió y dijo que, por el contrario, el informe dejaba claro que los materiales no cumplían los estándares internacionales.



La reunión sirvió como una tregua entre Pérez y Gutiérrez, pues los dos estuvieron de acuerdo en que la información debe ser unificada. También coincidieron en que el estudio de los norteamericanos debe tener un ‘contra informe’ que permite ver el panorama con mayor claridad.

Gutiérrez, por su parte, expresó que la reunión sirvió para demostrar que la crisis de Hidroituango es un problema nacional. “puede que hayamos tenido discrepancias, pero nosotros no podemos tener más discrepancias frente a la información oficial de Hidroituango. Me incluyo en eso y creo que el gobernador (de Antioquia) también está de acuerdo”, indicó el alcalde.



Gutiérrez aceptó que las condiciones del lleno prioritario no son las ideales, pues este tuvo que diseñarse y construirse de manera urgente para que no ocurriera la tragedia.



El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, dijo que su pretensión no es ser una complicación en este proceso, sino poder ayudar para tener una información unificada y de utilidad para la comunidad. “¿Quedamos muy satisfechos, nos queda una agenda importante de trabajo por venir. Se está haciendo todo para controlar el proyecto y para que la hidroeléctrica pueda funcionar. Segundo, estamos en comunicación y eso va a ser muy importante para que haya tranquilidad y estemos preparados para lo que sea”, opinó Turbay luego de la reunión.

Puede que hayamos tenido discrepancias, pero nosotros no podemos tener más discrepancias frente a la información oficial de Hidroituango

De la Rosa, el gobernador del Atlántico, comentó que recibieron información completa sobre el proyecto, específicamente sobre los problemas que hay con la presa y los movimientos en la montaña que amenazan con un derrumbe.



Por otro lado, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, hizo un llamado para dejar a un lado los enfrentamientos y atender la crisis de manera unida.



“No es el momento de comenzar a pelearse entre los diferentes actores. Y por eso mi llamado al Gobernador, al Alcalde, a los organismos de control, a la empresa misma, es el momento de estar unidos, todos, para afrontar esta emergencia, esta situación”, insisitó el presidente.



