Polémica por decreto que le quita recursos propios a los departamentos

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le envió una dura carta al Gobierno Nacional en la que le reclama por qué le quitaría a los departamentos recursos propios, lo que afectaría principalmente la inversión en salud.



En el caso de Antioquia, se afectarían los recursos conseguidos por la operación de los juegos de azar como la Lotería de Medellín y el chance; así como impuestos derivados de la Fábrica de Licores de Antioquia y el tabaco.

Pérez se reunirá hoy con gobernadores de otros departamentos del país para solicitarle al presidente Juan Manuel Santos que revierta esa nueva ley. Se trata del decreto 2265, aprobado el 31 de diciembre de 2017, “por medio del cual la Nación le arrebata a los departamentos recursos propios territoriales y se los lleva para Bogotá con destinación al Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)”, explicó.



El mandatario precisó que Antioquia perdería 247.000 millones de pesos cada año, lo que no dejaría recursos para construir nuevos hospitales ni para hacer mantenimiento y dotación a los que hay, tampoco para mejorar el servicio de la salud.



Luis Pérez publicó a través de redes sociales, la carta en la que explica que decreto, que establece que Adres administrará los ingresos buscando procesos y acciones para el adecuado uso, flujo y control de los recursos, se hizo a espaldas de los gobernadores.

Sr. Presidente @JuanManSantos a espaldas de los gobernadores, el 31/12/2017, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2265, por medio del cual la Nación les arrebata a los Departamentos recursos propios territoriales y se los lleva para Bogotá con destinación al ADRES. pic.twitter.com/CwnTrkAoDZ — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) 14 de enero de 2018

En la carta dice: “Este decreto, señor presidente, no solamente es inconstitucional, ilegal e inconveniente sino que pareciera estar hecho de mala leche, porque con suficiente anticipación, los gobernadores hicimos claras observaciones a los ministros de Hacienda Y Salud, que jamás fueron tenidas en cuenta”.



Pérez agregó que trabajará para que devuelvan ese decreto y no aceptará que despojen a los gobernadores y a las regiones de sus recursos propios. También explicó que este decreto se venía estudiando desde principios de 2017 y que su gobernación escribió 13 cartas para que eso no se hiciera realidad.



"Los 32 gobernadores de Colombia no vamos a aceptar este decreto, este lunes a las 12 del día habrá una reunión extraordinaria en la que vamos a sacar un comunicado conjunto dirigido al presidente y al ministro de Hacienda decreto”, reiteró Pérez.



MEDELLÍN