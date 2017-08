Gobernador aseguró que paro en Segovia lo controlan bandas criminales

En Segovia y Remedios (nordeste antioqueño), se identificaron cinco puntos de concentración con unos 190 manifestantes del paro minero, que ya completa 26 días. Así lo afirmó el gobernador Luis Pérez, tras finalizar el Consejo de Seguridad de este martes 15 de agosto.



El mandatario expresó además su preocupación, porque en Segovia el control del paro lo tienen las bandas criminales. Sobre este tema, la Policía Antioquia indicó que van 21 adultos capturados y nueve menores de edad aprehendidos.

“Hemos conseguido las pruebas necesarias de actores violentos para entregárselas a la Fiscalía, para que los judicialice. Creemos que este paro va a continuar unos días”, añadió Pérez, quien también dijo que se buscan soluciones de fondo, pues la meta no es solo poner fin a las manifestaciones sino acabar los problemas de raíz.



Otra de las preocupaciones de las autoridades es la presencia de unos 35 indígenas entre los manifestantes del paro, los cuales no han querido regresar a su territorio. Pérez aseguró que cada vez que una comisión civil va a proponerles el regreso, aparecen seis o siete extraños que no les permiten llegar a ningún acuerdo.

Hemos conseguido las pruebas necesarias de actores violentos para entregárselas a la Fiscalía FACEBOOK

TWITTER

Harán estudio sobre mineros artesanales

“A cada indígena le pagan 35.000 pesos diarios, libre del sancocho y la comida que les llevan. Y el otro problema que tenemos allí con los indígenas es que al gobernador lo tienen muy bien surtido de chirrinchi, entonces se mantiene ebrio, copetón o enguayabado”, anotó el gobernador.



Asimismo, dijo que la Policía y el Ejército mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes. Lamentó hechos como el del pasado 12 de agosto, cuando secuestraron a dos contratistas, porque supuestamente eran informantes de los organismos de seguridad, y los golpearon.



Una de las soluciones que se tomaron en el Consejo de Seguridad fue encargar a las secretarias de Gobierno y Minas, así como a la gerente de Paz del departamento, para que contraten un estudio con una universidad, que permita determinar cuántos mineros artesanales o ancestrales hay en Segovia y Remedios, de modo que se puedan establecer acciones para apoyarlos.



MEDELLÍN