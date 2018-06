Gobernador de Antioquia pide reubicación de Puerto Valdivia

Desde el corregimiento de Puerto Valdivia, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, anunció que pedirá recursos al gobierno nacional para la reubicación de 3.000 familias que habitan los barrios Tapias, El Remolino y La Arrocera, que están muy cerca del río Cauca.

Según informó, harán un estudio con la administración municipal para evaluar una zona segura en la que pueda construirse un nuevo barrio.



El gobernador insistió que deben darse soluciones prontas y definitivas a las personas que están albergadas en el municipio de Valdivia.

El gobernador insistió que deben darse soluciones prontas y definitivas a las personas que están albergadas en el municipio de Valdivia.

Pérez estará también recorriendo los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia.



Durante la mañana de este domingo estuvo en el proyecto Hidroituango, desde donde expresó: "La hidoreléctrica hoy tiene más mediciones y controles que antes no existían. En ese sentido, la visita de los expertos americanos ha servido, porque antes EPM no había mencionado nada de los riesgos que tenían los movimientos de la montaña. Ya hoy la información que tenemos de EPM es que hay un control sector por sector de dónde puede haber riesgo”.



Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró el sábado que el riesgo sobre la represa en construcción de Hidroituango en vez de disminuir "ha venido aumentando", según dos informes entregados al Gobierno por ingenieros del Ejército de Estados Unidos y expertos de la ONU.



"Dicen (los informes) que el riesgo se mantiene alto, el riesgo no ha disminuido y por el contrario ha venido aumentando, sobretodo desde el deslizamiento que ocurrió el pasado 26 de mayo", dijo el jefe de Estado en una declaración por televisión.



Santos explicó que los ingenieros del Ejército de EE.UU y los expertos de la ONU entregaron su informe al Ministerio de Minas y al del Medio Ambiente.

Ambos, reiteró el gobernante colombiano, "coinciden que el riesgo sigue alto y que infortunadamente ese riesgo se ha venido incrementando".



De otro lado, Santos aseguró que según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), desde este sábado hasta el próximo miércoles lloverá en la zona de Hidroituango, lo que puede producir deslizamientos que nada tienen que ver con la presa.



Hidroituango, en el departamento de Antioquia, está en emergencia desde el pasado 7 de mayo cuando se produjo un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo mayor cauce del país, que quedaron represadas en un embalse sin terminar y que corre el riesgo de colapsar.



La situación obligó a las autoridades a evacuar de sus hogares a unas 113.000 personas de las localidades de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios de Cáceres y Tarazá, situadas a orillas del Cauca, aguas abajo de la presa, y que podrían ser arrasadas por un eventual rompimiento de la obra.



