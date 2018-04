Gobernador y alcalde difieren sobre liquidación de EPS Savia Salud

"No nos queda una alternativa distinta a pedir la disolución de Savia Salud". Con estas palabras, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, respondió a la negativa de la Asamblea de darle competencias para enajenar las acciones del Departamento en la EPS, que corresponden al 36,65 por ciento. El mandatario seccional aclaró que dicha enajenación es necesaria para darles acciones a posibles nuevos inversionistas en el proceso de reorganización que vive la EPS desde el 15 de marzo pasado.

Sin embargo, la Asamblea argumentó que la enajenación solo será posible cuando se hayan hecho avances significativos en la reorganización, que incluye entre otras cosas, encontrar una banca de inversión que lidere el proceso y un gerente especial para este fin.



Justamente, en este punto se basó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para negarse a aceptar una disolución de la EPS mixta, que tiene 1,7 millones de afiliados en el departamento, principalmente del régimen subsidiado.



"Las posiciones, tanto de la gobernación como la alcaldía fueron que Savia no puede ser liquidada, cada mensaje en otro sentido pone en riesgo a 1'700.000 usuarios, les envío un mensaje a los directores de las IPS públicas y privadas: la ruta trazada es lo correcto, la gerencia de reorganización y la banca de inversión", dijo el mandatario local.



El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dio un plazo de 15 o 20 semanas para lograr dicha reorganización. Sobre los avances no ha dado información ninguno de los socios: gobernación (36,65 por ciento de acciones), alcaldía de Medellín (36,65 por ciento) y Comfama (26,7 por ciento).

La Asamblea de Antioquia aprobó la participación del gobernador en dicho proceso, al menos por dos meses. Una decisión que no fue bien tomada por Pérez, quien indicó que él ya tiene las competencias para participar en dicho proceso y que no necesita autorización de la corporación.



Para Pérez lo que sí pone en riesgo a los usuarios es una EPS con pérdidas y deudas económicas, en tanto que esto llevaría a que las clínicas y los hospitales les cierren la puerta a los afiliados a Savia, debido a que esta no paga a tiempo por los servicios prestados. También aseguró que el Departamento seguirá pagando la salud de los más pobres en cualquier EPS a la que se afilien.

Entre tanto, Gutiérrez les hizo un llamado a las IPS para que no dejen de atender a los pacientes de Savia y para que discutan una disminución en las tarifas, tal como lo hizo la red pública de Medellín (Hospital Infantil Concejo de Medellín, Hospital General de Medellín y Metrosalud), que bajó las tarifas a Savia Salud en un 25 por ciento.



Gutiérrez añadió que llevará un proyecto ante el Concejo de Medellín solo cuando se sepa cuál camino seguir en la reorganización, cuando se tenga claro si la enajenación es el camino correcto.



Vale recordar que Savia Salud, que lleva menos de cinco años de creación, acumula pérdidas de 773.000 millones de pesos, casi nueve veces su patrimonio inicial, que era de 81.000 millones de pesos. Cada mes, la EPS reporta más pérdidas, por lo cual las soluciones que se necesitan son urgentes.



