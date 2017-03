Gobernador de Antioquia habla sobre los menores de las Farc

En consejo de Seguridad, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, informó que en el Departamento se han entregado 11 menores de edad que estaban en las zonas de concentración de las Farc según el reporte oficial.



“Unos fueron entregados en Dabeiba y otros en Anorí. Son menores de 18 años pero muy cerca de la mayoría de edad. En el campamento de Vidrí (Vigía del Fuerte) hubo reporte de cuatro menores que no quisieron salir y la comisión está con esa dificultad, no sabemos si los van a sacar por las buenas o por las malas, o que van a hacer con ellos”, contó el mandatario departamental.



Siguiendo el tema de los menores de edad, el Gobernador opinó que aquellos que han nacido en la guerra, o incluso en las zonas veredales de normalización no sean alejados de sus padres.

“Me parece que por razones de humanismo, un bebé de 3 o 4 meses, o 1 o 2 años, lo saquen de allá. Es mucho mejor que permanezca con su papá y su mamá en la zona. Además no es un niño reclutado para la guerra sino que nació allá”, dijo Pérez.



Agregó que aunque desconoce si es legal o no, los padres de esos menores harán “un gran esfuerzo” para cuidar a sus hijos sin armas al hombro, lo que para el mandatario es una actitud civilizada.



“Es mi opinión personal. No sé qué opinará el Gobierno Nacional del tema, pero me parece muy doloroso que les arrebaten a los niños, ellos no han reclutado y ese derecho se les debe respetar a ellos”, puntualizó el Gobernador.



MEDELLÍN