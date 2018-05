Gobernador de Antioquia criticó a EPM por información de Hidroituango

Bajo el decreto de calamidad pública en Antioquia, por la contingencia que vive Hidroituango, el gobernador Luis Pérez anunció este miércoles en la noche que se contrató una consultoría técnica con la facultad de Minas de la Universidad Nacional, para que se encargue de reunir a los más destacados expertos de diferentes universidades del país y conformar una comisión externa que analice la verdadera situación del proyecto hidroeléctrico y sus implicaciones, especialmente para las comunidades.

Esa es la primera de tres medidas adoptadas por la gobernación de Antioquia. La segunda es establecer que EPM, así como los constructores privados, diseñadores e interventores de Hidroituango tengan la obligación de brindar 'de inmediato', toda la información que requiera dicha comisión. Asimismo, cada cinco días, durante dos meses, deberán enviar un informe sobre la situación a estos expertos.



La tercera medida estipuló que EPM deberá ordenarles a los contratistas de la obra presentar un cronograma de las actividades para superar la crisis, con el fin de tener insumos para explicarles a las comunidades afectadas cómo y cuándo podrán recuperar la normalidad en sus vidas.

#Hidroituango es nuestra gran empresa, pero es también hoy nuestra mayor amenaza contra miles de antioqueños y colombianos que sufren. Y que no saben por qué ni hasta cuándo.

Estas acciones presentadas por Pérez estuvieron precedidas por una serie de cuestionamientos a EPM, especialmente por la forma como ha entregado la información desde el 28 de abril, cuando empezó la contingencia. Para el mandatario seccional, es fundamental contarles a las comunidades cuáles son las verdaderas implicaciones de la crisis que vive el proyecto, pues hay vidas en riesgo.



"La ciudadanía no puede tener informaciones recortadas y menos si está en juego su vida (...) En esta contingencia tan grave la información se convierte en interés general y no debe perder la calidad de público. Hidroituango es nuestra gran empresa pero hoy es también es nuestra gran amenaza contra miles de colombianos que están sufriendo y que no saben por qué ni hasta cuándo", expresó el gobernador en la alocución de este miércoles.

Pérez criticó que la información que entrega EPM no coincide con la que circula en redes sociales y la que brindan los medios de comunicación. Dijo también que en varias ocasiones los partes que entrega la empresa no coinciden con los resultados posteriores.



Sobre este tema, John Maya, vicepresidente de Negocios de EPM, expresó que la empresa no está escondiendo información y que tan pronto se conocen los hechos, se informan por medio de comunicados oficiales y citación a los medios. Dijo también que no es posible predecir lo que va a ocurrir con exactitud en Hidroituango, pues la situación es muy cambiante.

En este sentido, Pérez cuestionó casos como el del pasado 12 de mayo, cuando una creciente del río Cauca, producida por el destaponamiento de un túnel, ocasionó inundaciones y daños en Puerto Valdivia, pues horas y días antes la empresa había entregado un parte de tranquilidad para las comunidades ubicadas aguas abajo.



Pérez añadió que las alertas rojas, naranjas y amarillas decretadas tienen en vilo a los habitantes de todas las comunidades aguas abajo, que están en zona de influencia del río Cauca, y que suman unas 113.000 personas. Dijo también que las 15.037 personas que se han evacuado hasta el momento en Valdivia, Cáceres y Tarazá merecen saber cuándo podrán recuperar la normalidad en sus vidas.

Todo lo relacionado al #ProyectoItuango lo puedes consultar en nuestro comunicado oficial, ingresando al siguiente link: https://t.co/VRs8pubmwJ pic.twitter.com/F53kuxRe8w — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 31 de mayo de 2018

Pérez puntualizó que hoy el proyecto presenta cuatro problemas que deben resolverse: revisar el estado de la presa (EPM afirmó que no presenta daños); controlar el estado de los túneles, que podrían volver a destaponarse; informar cómo se va a cerrar de nuevo casa de máquinas, por donde fluye el agua desde el pasado 10 de mayo (esta decisión no es deseada pero fue necesaria para evitar una tragedia, según EPM) y concretar qué está sucediendo realmente con los movimientos que se han detectado en la montaña del proyecto.



