Gobernación tendrá cambios en su gabinete

Aunque solo han pasado 10 meses del mandato del gobernador de Antioquia Luis Pérez, a algunos de los miembros de su gabinete se les acabó el tiempo.

El pasado lunes, mediante una carta, 32 funcionarios de la primera línea de dicho gabinete presentaron su renuncia protocolaria.

“Se inicia una etapa de consolidación de los proyectos detonantes para alcanzar las metas contenidas en el Plan de Desarrollo (…) los suscritos dejamos a consideración nuestra renuncia a partir del 24 de octubre a los cargos para los que tuvo la deferencia de nombrarnos”, dice el documento.

El hecho fue confirmado por el mismo Gobernador, quien indicó que no se apresurará para indicar cuáles serán las dependencias en las que hará modificaciones. “En la carta dice que me dejan en libertad para reflexionar sobre este primer año. No tengo interés de correr en nada. Voy a analizar cuáles son las ‘tuercas que hay que apretar’ para que haya un mejor funcionamiento”, manifestó Pérez.

Aunque no se ha confirmado el número ni nombre de los funcionarios que saldrán, se espera que haya cerca de seis cambios en el gabinete. Algunos por cumplir la edad máxima para desempeñar cargos públicos, otros por escándalos en los que se han visto envueltos y otros por gestión cuestionada.

Sin embargo, ya se empieza a especular sobre candidatos. “Salud, Agricultura, Gobierno, Minas y Planeación son las dependencias que podrían tener cambios. Algunos de los más sonados son los cargos de Director de Planeación, que desempeña Carlos Mario Montoya, quien se ha visto involucrado en una polémica por licencias de un centro de eventos de su propiedad en Rionegro”, opinó Juan Carlos Hurtado, periodista experto en temas políticos.

Ese ruido afectó lo bueno de su gestión, pues hizo el mejor Plan de Desarrollo del país, de acuerdo con Planeación Nacional.

Pero Montoya no sería el único en la baraja a salir. Según el diputado Jorge Gómez, otros de los envueltos en polémicas son el secretario de Agricultura, Jaime Garzón, el director del Dapard, Mauricio Parodi, y la directora del Instituto de Cultura, Laura Marulanda.

“El primero tiene denuncias por compra de tierras para la empresa Cemex; del segundo hay pruebas de celebración indebida de contratos; y la última es hermana del exgerente del Hospital La María, William Marulanda, que también está siendo cuestionada por una intervención quirúrgica en ese hospital”, expresó el diputado. Para él, la situación es una muestra “de la poca habilidad del gobernador Luis Pérez para elegir su gabinete. Pero los cambios los hará de a poco para no llamar la atención sobre un hecho tan bochornoso”.

Opinión que no comparte la diputada Ana Cristina Moreno, quien indicó que la decisión del mandatario departamental es “tolerable” y es una oportunidad para recomponer el gabinete y hacerle frente a los retos que tiene la región.

“En la reactivación del Ferrocarril de Antioquia y en la empresa Antioquia Siembra, el Gobernador ha tenido algunas insatisfacciones con esas gestiones. Así que podrá aprovechar la coyuntura para tomar la decisión de cambio”, expresó

Moreno, quien añadió que los cambios deben ser rápidos y “tantos como crea necesario”.

Sobre si hubo mala planeación al designar personas al límite de edad necesaria para cargos públicos (65 años), Hurtado no lo considera así.

“En Hacienda, Adolfo León Palacio dejó buena hoja de ruta de trabajo para futuros secretarios. Distinto tal vez con Minas donde no hubo grandes novedades”, opinó el experto. En ese grupo también entraría Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura que estaría próximo a los 65 años.

Otra hipótesis que se maneja es que habría secretarios “que no fueron capaces de seguirle el ritmo al Gobernador en materia de trabajo”.

DAVID ALEJANDRO MERCADO