Gobernación de Antioquia contratará expertos para caso de Hidroituango

Tras los movimientos en el lado derecho de la montaña donde se encuentra ubicado el proyecto Hidroituango durante la noche de este martes, voceros de EPM manifestaron que se encuentran en alerta máxima los municipios de Tarazá y Cáceres.



EPM informó que no se ha presentado un desprendimiento de tierra, no obstante, reconoció que hay riesgo por el evidente cambio en el comportamiento de la montaña, en la cual se han encontrado algunas grietas a 650 metros sobre el nivel del mar. Por esto, se mantiene la orden de evacuación preventiva de los trabajadores.

En esa parte de la montaña, en la zona del túnel vial, hubo desprendimientos de material el sábado y el domingo. Ello obligó a prohibir el paso de los vehículos que transitaban por la obra.

John Maya Salazar, de EPM, dijo que aunque en el proyecto trabaja un equipo con los mejores expertos, hay una variable fundamental y es el comportamiento del macizo.



Un derrumbe de la parte superior de la montaña podría afectar la zona alta de las captaciones. Asimismo, la montaña presenta una situación muy diferente a la de hace una semana, por lo cual los geólogos estudian sin descanso para determinar cuáles incidencias podría tener.



Ante este panorama, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, anunció que convocó a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, a la Universidad Pontificia Bolivariana y a Eafit, para que conformen un grupo de expertos y estudiar lo que sucede.



“Los informes oficiales que he visto de los contratistas es que se han dado movimientos de masa de tierra pero, al parecer, dicen que no son graves”, expresó Pérez.



Maya explicó que esta situación compleja puede deberse a que la casa de máquinas no estaba diseñada para que fluyera el agua de la manera como lo está haciendo. “Esa decisión (inundar la casa de máquinas) la tomamos para preservar vidas, si no hubiéramos tomado la decisión de verter por la casa de máquinas, el nivel del embalse hubiera pasado la presa”.



Todavía no es seguro cuándo se tomará la decisión de cerrar de nuevo la casa de máquinas en Hidroituango para que el agua no siga evacuando por allí. Así lo informó este lunes y añadió que antes de tomar esa determinación se debe haber llegado a la cota 415 de la presa y tapado el túnel 2.



Por otro lado, la Secretaría de Educación de Antioquia extendió la desescolarización de los niños hasta el próximo viernes en Cáceres, Nechí, Tarazá y Valdivia. En Caucasia retorna la normalidad escolar.



Medellín