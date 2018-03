Sigue investigación para determinar causa exacta de fallas en el metro

13 de marzo 2018 , 07:31 a.m.

13 de marzo 2018 , 07:31 a.m.

Construcciones y cambios en el entorno cercano a las catenarias; variaciones de voltaje y calidad de energía en el sistema interconectado nacional del cual se alimenta la catenaria; condiciones atmosféricas adversas, como tormentas eléctricas; e, incluso, un sabotaje. Ninguna hipótesis se descarta en las investigaciones que se desarrollan para determinar las causas exactas de las constantes fallas que está presentando el metro en las últimas semanas.

Así lo aseguró Tomás Elejalde, el gerente de la empresa, luego de que se superara la más reciente falla técnica, este 12 de marzo, que mantuvo fuera de servicio tres estaciones (Industriales, Exposiciones y Alpujarra), por al menos tres horas, desde las 4 p. m. hasta las 7:20 p. m.



El funcionario también explicó que continúan las investigaciones, con expertos del Metro y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) para determinar qué está generando las fallas en la catenaria.



La UPB sigue realizando pruebas en laboratorio para medir el impacto de los tres factores que hasta el momento se han identificado como causas del sobrevoltaje a la catenaria, el cual genera la avería sistemática de los pararrayos del sistema..



"Definitivamente hay una falla muy compleja desde el punto de vista técnico, que tiene varios factores: sobrevoltaje de catenarias por el sistema de pararrayos, construcciones en esta zona y los cambios en el entorno de las catenarias y variaciones en el sistema eléctrico nacional, estamos conectados al anillo principal de Medellín, si allí hay problemas de voltaje o calidad de la energía, las catenarias lo pueden llegar a sentir", añadió Elejalde.

El gerente también dijo que no se descarta la posibilidad de que las fallas se deban a sabotajes, por lo cual, autoridades competentes están investigando ese frente. Agregó que todas las condiciones de seguridad para evacuaciones de personas, en caso de ser necesario, y la marcha de los trenes están dadas.



Asimismo, indicó que las pérdidas económicas no se enfocan tanto en la empresa, ya que esté tipo de eventos están asegurados en el esquema de riesgos de la compañía, y que se toman medidas para que situaciones como la de este lunes no afecten el bolsillo de los usuarios.



Por ejemplo, los viajeros que se desplazaban entre Industriales, el occidente y el norte de la ciudad, tuvieron como alternativa de movilidad la línea 1 de buses para integrarse con la línea A del metro en las estaciones Cisneros y Hospital.

Elejalde, por otro lado, descartó que las dificultades técnicas se deban a falta de mantenimiento, una situación que también fue descartada por expertos internos y de la UPB. A la universidad le consultarán si es necesario traer un experto internacional específicamente para trenes con corriente continua y 1.500 voltios.



Entre tanto, también se incluyen en las investigaciones empresas de energía como ISA y EPM, para establecer si hay fallas en la red eléctrica.

El episodio del 12 de marzo

A las 3:53 p. m. de este lunes se presentó la falla técnica entre las estaciones Industriales y Poblado, por una catenaria destemplada, que por fortuna no se rompió.



Personal de mantenimiento que permanece en la zona por las investigaciones de fallas anteriores pudo reaccionar de inmediato. A las 7:20 p. m., la línea A operaba con normalidad. Inicialmente, esta operó entre las estaciones Niquía-San Antonio y Poblado-Estrella, y quedaron fuera del servicio Industriales, Exposiciones y Alpujarra. A las 5:38 p.m. se dejó de operar en San Antonio línea A, con el fin de apoyar la atención del daño en la catenaria.



Con apoyo de Área Metropolitana y la secretaría de Movilidad activaron planes de continuidad para garantizar la movilidad de los viajeros. Estas dos entidades autorizaron la libertad de recorridos en las rutas integradas para atender las estaciones que quedaron sin servicio comercial. Adicionalmente, se habilitó el servicio en la vía de enlace que une las líneas A y B para permitir los desplazamientos entre San Javier y Caribe.



MEDELLÍN