‘No soy la persona ni el profesional que han querido mostrar’

En varias ocasiones le han pedido que dé un paso al costado y deje su cargo. Lo han hecho el alcalde Federico Gutiérrez, la Junta Directiva y algunos empleados. Aun así, Jesús Eugenio Bustamante, gerente del Hospital General de Medellín (HGM) se mantiene en su puesto.



Sobre este y otros temas que lo han dejado en el foco de la polémica,el directivo habló con EL TIEMPO y considera que sus logros, desde agosto de 2016 cuando se posesionó en su cargo, son notables y mantienen a la institución de salud como una de las mejores públicas del país y Latinoamérica.

¿Cuál ha sido su enfoque como gerente del Hospital?

Uno, la sostenibilidad financiera, sin demeritar la calidad y la seguridad en el servicio. Dos, la innovación, la investigación y la formación del talento humano. Tres, la calidad y seguridad en la atención del paciente, por eso seguimos teniendo los reconocimientos que nos dan.

¿Cómo se han evidenciado esos tres puntos?

Estamos hablando del hospital más importante de América Latina en el sector público, es una calificación que nos da la revista América Economía, que convoca hospitales públicos y privados de diferentes países de Latinoamérica. En 2017, nos presentamos alrededor de 200, de esos, cumplimos 49 y, de esos, el hospital quedó en primer lugar dentro de los públicos y en el puesto 26 entre públicos y privados. En 2016 habíamos quedado en el puesto 29, subimos tres puestos.



En 2017, atendimos más de 85.000 usuarios. De esa población, alrededor del 65 por ciento son de Medellín, el 15 por ciento del área metropolitana y los demás de otros departamentos, especialmente Chocó, Córdoba, el Eje Cafetero y algunos de Bogotá.



En el momento tenemos convenios con 16 instituciones de educación superior, de las cuales tres se lograron en mi administración: con la Universidad Eafit, la Universidad EIA y la Universidad de Cartagena. Son convenios enfocados en alto nivel de complejidad y especializaciones con residencias clínicas.



Además, cuando yo llegué había un proyecto llamado ‘Laboratorio de Cocreación’. Como uno de los objetivos míos era posicionar la investigación, la innovación y la formación del talento humano en salud, aproveché ese proyecto, le di todo el protagonismo y tenemos un laboratorio consolidado en asocio con la Universidad CES y la EIA.



Somos el único hospital público del país que tiene un laboratorio así, que sirve para que nosotros mismos miremos todos los días qué cosas podemos mejorar. Ya tenemos tres soluciones que están en prueba y aspiramos sacarlas a producción en este primer semestre y, de acuerdo a las necesidades de otras IPS, poder también comercializar.

¿Y cómo les fue en el aspecto financiero?

De los últimos cuatro años, 2017 fue en el que mayor ejecución presupuestal se ha hecho, cerramos en 90 o 91 por ciento de presupuesto ejecutado. En 2016 había sido 85 por ciento, en 2015, entre el 85 y el 87 por ciento.



También, en 2017 logramos recuperar casi 13.000 millones de pesos de la cartera; en 2016 fueron 2.600 millones de pesos, en 2015, 3.600 millones y en 2014, 9.100 millones. Ha sido la recuperación más alta.



Somos el único hospital que tiene una platica ahorrada para la sostenibilidad financiera, a 31 de diciembre de 2016 teníamos en ahorros 106.000 millones de pesos, el año pasado nos gastamos 26.000 millones porque las deudas de las EPS son altas. En 2016 se gastaron 48.000, en 2015, 40.000.

¿En cuánto está la cartera del Hospital General?

Tenemos un problema grande porque terminamos en 361.000 millones de pesos de cartera, pues casi el 70 por ciento de lo que facturamos es a Savia Salud y no es un secreto cuál es la situación de esa EPS. Desafortunadamente, ellos han tenido problemas en la red prestadora de servicios y nosotros terminamos solucionando eso. Sin embargo, tenemos buenas relaciones con Savia y nos han hecho abonos importantes.

Retomando los reconocimientos, ¿cuáles son esos problemas de gobernabilidad por los que el Icontec les dio certificación de calidad condicionada?

Antes de llegar a la institución yo ya tenía un trabajo de estándares superiores en la prestación del servicio, en Metrosalud, en otros hospitales públicos. No es un tema nuevo para mí. Desafortunadamente, han tomado algunos terceros esta situación y han desinformado a la población. El Icontec hizo una evaluación y encontró solo dificultades en el ítem de gobernabilidad para dar acreditación condicionada.



Esas dificultades se han basado principalmente en todo lo que se ha generado en los medios de comunicación, por redes sociales y por los hallazgos que hubo en material de osteosíntesis, que está siendo investigado por los entes de control.



Pero podemos garantizar que no hubo nada que pusiera en riesgo la prestación del servicio ni una vida. Con la nueva evaluación que debe ser los últimos días de mayo o inicios de junio, tenemos la certeza de que vamos a recuperar esa acreditación. El problema de gobernabilidad se está enfocando más en lo que se comenta externamente que lo que hacemos aquí adentro.

En 2017, el HGM atendió a más de 85.000 usuarios, de los cuales 65 por ciento son de Medellín, 15 por ciento del valle de Aburrá y los demás de otros departamentos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

¿Qué están haciendo para obtener esa certificación en mayo?

Estamos trabajando principalmente con todos nuestros colaboradores, somos un poco más de 1.800. Estamos haciendo un plan de mejora, tenemos plazo hasta el 23 de marzo para radicar en el Icontec el informe de autoevaluación y estamos demostrando resultados que no puede dar un gerente que no tenga gobernabilidad.

¿Por qué cree que desde antes de que usted se posesionara, pidieron que se cancelara el concurso de méritos en el que usted sacó el mayor puntaje?

Recuerdo que el examen de conocimiento en la Universidad de Medellín fue el día de la madre, yo me preparé más de dos meses para presentarlo, era el tercer concurso al que me presentaba para ocupar diferentes gerencias. Ya había trabajado en cargos directivos, tengo posgrado y el aval para desempeñarme en el cargo.



Infortunadamente no conozco el motivo claro, porque ni siquiera había tenido trato con las personas que desde un principio mostraron tanta oposición a mi posesión y desinformaron a la comunidad.

¿Por qué casi no se ha defendido públicamente?

Mi silencio, mesura y cuidado es porque yo sé que más que Eugenio Bustamante está en juego una institución emblemática para el departamento y el país, y al generar una controversia, estoy seguro de que sería peor la situación para el hospital.



Estoy demostrando con resultados que tengo la capacidad para ejercer este cargo al que llegué con un concurso. Además, yo mismo le pedí a la Procuraduría Regional que hiciera vigilancia del concurso y hay un informe muy organizado sobre que no había irregularidades, por eso permitieron que el concurso siguiera.



No veo sinceramente por qué esa idea de que Eugenio Bustamante no llegue. Saqué 94 puntos, eso se subió a 99 por el aplicativo que tienen y por unos movimientos estadísticos que hicieron después de unas reclamaciones que hicieron otros candidatos, pero mi puntaje inicial fue 94.

También le han hecho señalamientos sobre mala gestión en el hospital de Turbo...

Llevaba más de dos años de gerente en ese hospital de segundo nivel en el que tuve logros importantes, lo había recibido después de una intervención y lo saqué adelante.



Pero pueden revisar con los entes de control, le puedo dar mis certificados, ayer nada más recibí un cierre de una investigación que tuve de la Contraloría en mi ejercicio en el Hospital Francisco Valderrama de Turbo y ya dos requerimientos que tuve de la Procuraduría en la regional de Apartadó también se cerraron. Soy una persona honesta, trabajadora, vivo de mi profesión, con esto sostengo a mi familia, vibro con lo que hago, eso se lo puedo garantizar al país.

¿Por qué pese a que le han pedido su renuncia muchas veces, no lo hace?

Primero, porque estoy mostrando una capacidad, el hospital no está mal, antes hemos mejorado. Segundo, porque la norma me da esa garantía, yo concursé para un cargo de periodo. Tercero, porque no todo el mundo tiene esa visión, en el hospital yo puedo garantizar que son más los colaboradores que aprueban la gestión que los que la desaprueban.



Desafortunadamente hay polarización, pero con seguridad es más el grupo de colaboradores que está viendo una buena gestión que el que la descalifica y eso me motiva a seguir cumpliendo mi tarea.

El HGM es catalogado como uno de los mejores públicos de Colombia y Latinoamérica.​ Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

¿De alguna forma se ha sentido perseguido?

Se me ha afectado bastante mi parte familiar, social y personal. Tengo dos hijos, una mujer y un hombre mayores de edad, que estudian en universidad, aunque soy servidor público nunca había tenido estas situaciones.



Tengo una compañera, una mujer hermosa y que ha sufrido esto conmigo. Gracias a dios hemos tenido la entereza para enfrentar esto. Mis padres que tienen más de 75 años, reconocidos en el pueblo de donde soy oriundo, Girardota, mi mamá fue docente 38 años allá, quién no la puede conocer.



No es fácil, seguro que no, y se pasan noches en vela y se pasan ratos amargos con familiares y amigos. Sentirme perseguido, claro que sí, totalmente. Pero soy muy respetuoso del ordenamiento y hay entes en los que confío. Eso me obliga y me anima a estar en el cargo, porque tengo que demostrar que realmente no soy esa persona ni ese profesional que ellos quieren mostrar.

El alcalde le ha pedido que se vaya varias veces, ¿ha hablado con él del tema?

Solamente el 11 de enero que se presentó en la reunión de la Junta Directiva, fue muy cordial, muy educado y lo que hablamos en una hora y cuarto en la junta. Le tengo admiración porque Medellín es la segunda ciudad del país y ser el responsable de sus destinos no es sencillo, hemos tenido una época no muy fácil y él los ha estado abordando. Y como nos toca a los dirigentes, no alcanzamos a dar el 100 pero se le ve el trabajo y el esfuerzo.



Él mismo me dijo que no tenía nada en contra de mi parte personal o profesional, tiene una información que le pasan o salen a la luz pública desinformando. Pero no he tenido ningún otro espacio con él.

¿Cuál es la verdad sobre los despidos que al parecer hizo cuando llegó?

Después del gerente son dos subgerentes, cuatro directores asistenciales, tres directores administrativos, un jefe jurídico, un jefe de planeación y calidad. ¿Cuál gerente que nombren en una institución de estas no tiene derecho a tener su personal de confianza? Esa facultad me la da la norma. Sin embargo, cuando llegué no pude hacer eso.



Hubo tres personas que renunciaron y en una cuarta sí hubo insubsistencia, los otros siguieron ahí. En una reunión de junta inicial se acordó que nos íbamos a llevar de la mano y por eso no hice uso del derecho que me da la ley de hacer los movimientos en el personal de libre nombramiento y remoción.



Cuando llevaba 9 o 10 meses, como vi que definitivamente no había confianza entre Junta Directiva y gerente, les comuniqué que iba a hacer uso de la potestad que me daba la norma, pero solamente hubo dos insubsistencias: una de un directivo y otra de un profesional. Los demás han renunciado. Pero no ha habido despido masivo del que hablaban ni que vine acá a echar a todo el mundo.

¿Cómo califica la relación con los empleados de todos los niveles?

Digo sin temor a equivocarme que de 1 a 5, está por encima de 3.5. Con operarios, auxiliares, técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas. Con el sindicato siempre ha habido muy buena comunicación, en un 80 por ciento de las propuestas y de las observaciones que han tenido se les ha dado trámite cumpliendo con la normatividad.

Un informe de Contraloría declaró desfavorable la gestión de recaudo y facturación entre mayo de 2015 y mayo de 2017...

Esa auditoría especial se generó por una petición que hice yo como gerente porque noté que había imprecisiones en ese proceso. Desafortunadamente hay debilidades y falencias en la parte de facturación y cobro. Ya se empezó con un plan de mejora que se radicó en la Contraloría. Tenemos la convicción de que en este 2018 tendremos subsanado mínimo el 90 por ciento de esos hallazgos.

Se había dicho que el general era uno de las instituciones interesadas en ayudar en la capitalización de Savia...

Está muy quieto el tema porque todavía no tenemos claro el plan de salvamento que propone la EPS. Además, hay otros actores que deberían ser los principales participantes en esa capitalización y el ánimo que muestran es un poco tímido y las cifras que proponen no son las mejores.



Inicialmente, proponíamos una capitalización de 20.000 millones con cargo a las acreencias, en este momento eso no está tan claro. Sí nos hemos propuesto aportar al máximo nuestra capacidad para que la EPS no tenga tantos sobrecostos, es un compromiso y lo estamos mostrando.



Cuando hablamos de plata la situación es a otro precio. Es una situación única en el país, que los prestadores se propusieran participar activamente en la solución del asegurador, siempre se ha llegado a intervención y liquidación.



Aquí, instituciones como el Hospital San Vicente Fundación, la IPS Universitaria, el Hospital General siempre hemos mostrado la voluntad de participar activamente y por eso cuando vimos más o menos clara la situación nos aventuramos a decir que de lo que nos deben nos comprometemos a participar, pero ahora que la cosa no está tan clara, la cosa de plata la tenemos en veremos.

En el tiempo que le queda, ¿cuáles son sus metas?

Que el hospital siga siendo acreditado y que siga siendo aún más reconocido por la innovación, la investigación. Segundo, sostenibilidad financiera, poder lograr buenos acuerdos para recuperar cifras importantes de la cartera. Proponerse un 30 o 40 por ciento de aquí a marzo de 2020 de recuperación de cartera como mínimo.



Siempre estar atendiendo a nuestros pacientes con seguridad y calidad y que siempre haya humanización en la atención del paciente, la familia y los compañeros de trabajo.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

@HeidiTamayo

Medellín