Gerente del HGM se reintegró a su cargo, pero sigue bajo investigación

Tras cuatro meses y medio fuera de su cargo como gerente del Hospital General de Medellín (HGM), Jesús Eugenio Bustamante retomó sus funciones el 22 de junio por orden de la Procuraduría, entidad que aclaró que aunque se terminó la suspensión temporal, la investigación que vincula al funcionario continúa.



El mismo gerente, quien recibió notificación de su reintegro por parte del ente de control el 20 de junio y el decreto de la alcaldía de Medellín para hacerlo efectivo el 21, contó que ante la Procuraduría han entregado todos los elementos requeridos para la investigación, que agrupa varios temas en este momento. El primero tiene que ver con presuntas irregularidades en la adquisición de algunos materiales de osteosíntesis, el cual también está en investigación en la Fiscalía.

El segundo porque supuestamente el gerente ordenó, promovió, facilitó o permitió la celebración de contratos con las firmas Valor + S.A.S., Decroliza S.A.S. y Representaciones e Inversiones Élite S.A.S., sin la observancia de los principios que orientan la contratación estatal, según la Procuraduría.El tercero, por un contrato con un médico concejal de Girardota, el cual estaría cuatro meses cumpliendo labores de auditoría en el HGM.

A mí me califica la junta directiva con el plan de gestión. Lo aprobaron y me calificaron con 4,52 en una escala de 1 a 5. Me pregunto entonces qué es gobernabilidad FACEBOOK

TWITTER

El cuarto se relaciona con la entrega de la certificación de calidad condicionada por parte de Icontec. Esto, porque la entidad halló dificultades en el ítem de gobernabilidad, basadas en una aparente mala relación entre la junta directiva y el gerente.



Sobre este punto, Bustamante indicó que aunque se debía elaborar y presentar un plan de mejoramiento al respecto, cuando él estaba bajo suspensión, Icontec le notificó a la gerente encargada que el proceso se frenaba hasta que se solucionara la situación con la gerencia. “Hasta el momento no hemos tenido otra comunicación oficial que nos notifique si se va a reiniciar el proceso. Soy muy claro en decirles que me levantaron una suspensión provisional, pero la investigación sigue, aunque tengo cómo demostrar que no he actuado con dolo, no me he robado un peso, no he hecho nada para afectar al Hospital”, dijo.

Estoy muy pendiente de que se respete el ordenamiento jurídico y cuando me pasan el resultado para hacer la contratación está mi paso, en ocasiones, soy el que firma y no más FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, se defendió de nuevo diciendo que no encuentra argumentos válidos para esa nombrada falta de gobernabilidad.



Afirma que en 2017, el año que estuvo por completo a la cabeza del Hospital, tuvo muy buenos resultados respecto a los años anteriores, relacionados con indicadores económicos, recuperación de la cartera y superávit, a los que se suman convenios de innovación con universidades acreditadas y reconocimientos como el recibido el jueves en Bogotá, que los refrenda como uno de los mejores del país en seguridad para el paciente.



“A mí me califica la junta directiva con el plan de gestión. Lo aprobaron y me calificaron con 4,52 en una escala de 1 a 5. Me pregunto entonces qué es gobernabilidad”, expresó el funcionario.

Entre tanto, según información de la Procuraduría, las dificultades en gobernabilidad estarían fundadas en un clima de desconfianza en la junta directiva, “atribuido a la manera como el gerente viene tomando decisiones sobre la contratación”.



Al respecto, Bustamante respondió que el hospital tiene un manual de contratación como lo determina la norma para las empresas sociales del estado y que él no forma parte del comité que se encarga de las contrataciones.



“Estoy muy pendiente de que se respete el ordenamiento jurídico y cuando me pasan el resultado para hacer la contratación está mi paso, en ocasiones, soy el que firma y no más”, manifestó, y agregó que nunca ha intervenido para privilegiar a algún contratista. De hecho, aseguró, tras retomar su cargo, solo estaba pendiente la contratación de vigilancia, pero él no incidió en la misma. Ahora sí debe analizar el proceso de contratación para la alimentación.

Hasta el momento no hemos tenido otra comunicación oficial que nos notifique si se va a reiniciar el proceso. Soy muy claro en decirles que me levantaron una suspensión provisional FACEBOOK

TWITTER

Frente a la salida de personas, reiteró que en 2016 hubo cuatro casos: uno por insubsistencia y tres por renuncias. Afirmó que cuando se reintegró, hace dos semanas, volvió a nombrar en su cargo al subgerente, quien había sido declarado insubsistente por la junta directiva el 18 de junio. Dijo que lo nombró de nuevo porque es un cargo de libre nombramiento y remoción y que por ley tiene todo el derecho. Además, porque es de confianza y necesita rodearse de personas en las que confíe en vista de que están en juego recursos que superan los 270.000 millones de pesos.



Finalmente, informó que la Personería de Medellín hará requerimiento ante la Procuraduría para que también se investiguen entregas de información extemporánea a la Contraloría en la auditoría de 2016.



Heidi Tamayo Ortiz

EL TIEMPO

@HeidiTamayo