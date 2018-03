Fundación se queja de falta de garantías para la cultura

La Fundación Casa Tres Patios (C3P) manifestó su desacuerdo con la convocatoria pública para el desarrollo de la ‘Red de Artes Visuales de Medellín 2018’. Este año, la convocatoria se hizo pública debido a la ley de garantías, según explicó Stefanía Rodríguez, coordinadora de proyectos de C3P. El proyecto hace parte de las cuatro redes en la ciudad que se desprenden de la secretaría de Cultura: música, danza, creación escénica y artes visuales.

Este proyecto se lleva a cabo con niños y niñas de toda la ciudad. Su pretensión consiste en el cambio social por medio de la formación artística. Desde el 2012 hasta ahora 4.000 niños y adolescentes se han beneficiado de esta idea.



“La semana pasada salió la convocatoria de Artes Visuales y decidimos que nos queríamos presentar. Después de evaluar las condiciones de la convocatoria, decidimos no presentarnos. Esto porque las condiciones nos parecieron injustas”, explicó Rodríguez.

El presupuesto por participante sigue bajando, la cantidad de participantes atendidos por artista formador aumenta. ¿A costa de las entidades, de sus equipos, sin condiciones justas y dignas y reduciendo el presupuesto de nuestros niños y niñas seguimos? ¿Cuáles #2añosconvos? pic.twitter.com/OVdefbizoQ — Casa Tres Patios (@CasaTresPatios) 13 de marzo de 2018

Como ninguna otra entidad se presentó a la convocatoria, esta se declaró desierta. El problema, según contó Rodríguez, también se está presentando en las redes de danza y teatro. Para la vocera de la fundación, la baja del presupuesto año tras año hace que los docentes, quienes forman a los niños en artes visuales, tengan que atender a muchos más niños. Es decir, mientras que en 2014 el presupuesto era de 180.662 pesos mensuales por estudiante, el de 2018 es de 125.000. Mientras en 2014 un profesor podía atender 60 estudiantes, en 2018 tendrían que hacerlo con 116.

Las cargas que tendríamos que exigirle a un equipo para operar ya no son dignas. No nos parece coherente contratar un equipo para hacer esto FACEBOOK

Estas son algunas de las condiciones por las que la fundación decidió no presentarse a la convocatoria. Rodríguez, para reforzar esa idea, dice que se les pide atender cada vez a más número de niños, pero el equipo de profesores sigue siendo el mismo. ”Las cargas que tendríamos que exigirle a un equipo para operar ya no son dignas. No nos parece coherente contratar un equipo para hacer esto”, denunció Rodríguez.



Casa de Tres Patios está a cargo de este trabajo con la alcaldía desde 2012. Este año reclaman mejores condiciones para poder llevar a cabo el proyecto a buen término. “El reclamo de nosotros va más allá de nuestra fundación, hay más o menos 20 entidades esperando a que estos procesos aparezcan en convocatoria pública para atreverse a concursar en unas condiciones en las que se las puedan ganar”, puntualizó Rodríguez.



