Fuerza de trabajo sindical de Medellín se unió en jornada de protesta

La multitudinaria marcha que se extendía aproximadamente 500 metros copó la avenida Carabobo aledaña al parque de las Luces en el norte de Medellín.



Consignas, máscaras, pancartas y banderines estaban listos para jornada de protesta en el marco del Día del trabajo, que finalmente arrancó sobre las 10:30 de la mañana. Docentes, guardias penitenciarios, trabajadores públicos, privados; desde el sector salud hasta el fúnebre, se hicieron presentes para dignificar su labor y exigir mejores condiciones laborales.

La marcha arrancó en el parque de los Deseos, norte de Medellín. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Fueron aproximadamente 15.000 personas según Jaime Montoya, secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Antioquia.



“Como de costumbre, nos dimos cita para una gran movilización en torno al trabajo decente y a los derechos de los trabajadores colombianos. Además de la manifestación pacífica, se leerá una proclama del primero de mayo y se pedirá que se cumpla el pliego de peticiones de 15 puntos que presentamos hace más de dos años al Gobierno”, expresó el vocero de la CUT.



Añadió, que las principales quejas están en tercerización laboral y en la informalidad que según la Escuela Nacional Sindical, está en 66 por ciento en el país y en 43 por ciento en Medellín.

La marcha, que comenzó en Carabobo norte, continuó por la calle La Paz y tras llegar al centro comercial Villanueva, tomaron la avenida Oriental para voltear por San Juan y de allí llegar a la Alpujarra. Son poco menos de 4 kilómetros.



El representante a la Cámara electo, León Fredy Muñoz, acompañó a los marchantes e indicó que se deben hacer debates serios en el Congreso para mejorar las condiciones laborales en el país.



“Uno de los retos que tendrá el próximo gobierno es el tema pensional al que se debe hacer un debate profundo porque el que se ha dado ha sido a medias. No será fácil, pero hay que seguir insistiendo que la edad de las pensiones no se aumente y por el contrario hay que generar empleo digno para que las personas puedan cotizar y el sistema no colapse”, opinó Muñoz.



Otros que hicieron parte de las manifestaciones fueron los de la Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, quienes indicaron que las condiciones laborales de ese gremio no han mejorado pues solo han cumplido uno de los puntos concertados.

Voces de protesta

Marcha de protesta Día del trabajo Medellín El dragoneante Luis Pinzón cuenta las dificultades para los guardas del Inpec para realizar sus labores. El audio embebido no es soportado

Claudia Alcaraz - Asmetrosalud El sector salud también tiene problemas laborales, no solo financieros. El audio embebido no es soportado

Gerardo Gaviria - Pensionado del Magisterio Fecado programó para el 8 y 9 de mayo una jornada de paro El audio embebido no es soportado

Cifras de la Escuela Nacional Sindical indican que en Medellín hay 89.157 trabajadores afiliados a 290 sindicatos lo que significa una tasa de 4,9 (De cada 100 trabajadores, 5 están en sindicatos).



En el cierre de la protesta, y pese al llamado de hacer una marcha pacífica, en la jornada se presentaron hechos violentos como daño a fachadas, pintada de graffitis y vidrios quebrados.



MEDELLÍN