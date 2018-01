Fraude para evadir curso por infracción de tránsito vale $25.000

Con bolso terciado y papeles en mano, hombres y mujeres se acercan, entre cuchicheos, a las personas que ingresan a la secretaría de Movilidad, sede Caribe, zona norte de Medellín. Conocidos como los ‘tramitadores’, aquellos personajes ofrecen agilizar las vueltas que conllevan las infracciones y fotodetecciones. Entre sus servicios está el de entregar un certificado de un curso obligatorio de capacitación, con el que se logra un descuento de hasta el 50 por ciento en multas que van desde 390.000 pesos (medio salario mínimo) hasta más de un millón.

Sin embargo, la problemática no fue reconocida por la entidad sino hasta el pasado diciembre luego de una denuncia pública emitida durante un programa de televisión, según declaró María Patricia Zúñiga, subsecretaria Legal del despacho de Movilidad.



“Hasta ahora, cuando se da una situación de un posible tramitador que ofrece estos servicios, se le pide que se retire”, aseguró la funcionaria.



Pese a ello, cualquier persona que entra a las instalaciones del Tránsito, sede Caribe, puede comprobar que los tramitadores se acercan a los ciudadanos y, con un tono de voz bajo, ofrecen ayudar a los infractores mientras esperan un turno para ser atendidos en las oficinas del recinto.



“Hay un tema de mercado persa. Esas personas abordan al infractor y le preguntan que si van a hacer el curso y se lo llevan a la supuesta academia”, detalló Juan Carlos*, ciudadano que evidenció y utilizó los servicios de los tramitadores que despachan desde la sede.



Asimismo, los Centros Integrales de Atención (CIA) conocidos como los lugares que sirven de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores de las normas del Código de Tránsito, se suman a las irregularidades.

Hasta ahora, cuando se da una situación de un posible tramitador que ofrece estos servicios, se le pide que se retire FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con información suministrada por la Superintendencia de Puertos y Transportes, entidad encargada de regular las CIA, en Antioquia solo hay 45 establecimientos habilitados y 13 de ellos funcionan en Medellín.



No obstante, dos cuadras repletas de locales ofertan los cursos sin necesidad de llevarlos a cabo, ahorrándole al infractor dos horas y a un costo de 72.000 pesos, es decir, 47.000 por el certificado original que se expide en línea y 25.000 para quien realiza las vueltas del trámite.



A Jorge*, sus dos horas de almuerzo se le agotaron pidiendo la liquidación en la secretaría de Movilidad, lugar en el que le aconsejaron realizar el curso en un establecimiento cercano.



“Muchas personas me abordaron, sin embargo, no acepté ayuda de nadie. Cuando salí, fui al lugar más cercano y un hombre me preguntó ¿usted va a hacer el curso? Si está de afán, por 20.000 pesos de más se lo hacemos legal”, declaró Jorge quien esperó 15 minutos en la CIA y le entregaron el papel que necesitaba. Solo le pidieron el parte, la liquidación y la cédula. A él no le tomaron ni la huella.



Zúñiga comentó que, si el infractor acepta y reconoce la fotomulta no necesariamente debe llegar al Tránsito sino que puede acercarse a una CIA para realizar el curso y, si el establecimiento no lo brinda, la Superintendencia debe entrar a investigar. “Los contenidos (del curso) sirven para que el ciudadano aprenda y no vuelva a caer en la infracción” y si personas como Jorge realizan el trámite inadecuadamente “lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía porque podría tipificar una conducta punible”, aseguró la funcionaria.

Cuando salí, fui al lugar más cercano y un hombre me preguntó ¿usted va a hacer el curso? Si está de afán, por 20.000 pesos de más se lo hacemos legal FACEBOOK

TWITTER

La Supertransportes, por su parte, está trabajando en un proyecto que regule a dichos centros, pues no solo existe la problemática de la ilegalidad en los certificados sino también el de la suplantación de identidad y una falta de autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a estos centros, para poder ofrecer el servicio.



“En 2017 realizamos 124 visitas a CIA de todo el país. En ellas, cogemos certificados aleatoriamente y hemos encontrado que no hay registro de las horas que son requeridas para dar el certificado y así acceder al descuento. Y de la misma forma buscamos los requisitos de habilitación”, aseveró Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transportes, organismo que lleva 92 investigaciones en 20 departamentos y 24 sanciones a los centros integrales de atención. Sin embargo, la Supertransportes no puede cancelar la habilitación inmediatamente de estos lugares sino sancionarlos por seis meses.



La secretaría dio a conocer que dos nuevos servicios se implementarán al finalizar el primer semestre de este año y en el que la logística de atención será por turno a través de la identificación y la documentación. “Las personas que vienen ya van a estar identificadas y sabemos qué trámite o servicio se les va a ofrecer. Se validará información desde el ingreso”, aseguró Zúñiga. La legislación colombiana aún no ha determinado si es el infractor o no quien debe realizar el curso de capacitación que otorga los descuentos por una fotodetección.



*Nombres cambiados por petición de las fuentes





MARÍA CAMILA SALAZAR RUIZ

Para EL TIEMPO

@Camsal20

MEDELLÍN