Alcaldía revocó 169.004 multas por fotodetecciones

Hoy, luego de un poco más de tres meses de revisiones, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, informó que se revocaron 169.004 multas ocasionadas por fotodetección a causa del vencimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o la Revisión Técnico Mecánica (RTM).

En octubre pasado el Alcalde anunció la revisión, en ese entonces, de 200.000 fotomultas impuestas por el vencimiento del Soat y de la RTM.

Una de las razones por las que se realizó la revisión tuvo que ver con las quejas de los conductores, que en muchos casos recibían varias fotomultas por el mismo hecho. Antes de que pudieran ir a renovar sus documentos, las cámaras generaban multas cada día o incluso varias veces al día.

Por ese y otros motivos, como indebido proceso, que la multa hubiera sido notificada después del tiempo límite o que nunca hubiera llegado a la casa del infractor, la Personería había solicitado que se revocaran 4.575 comparendos.

El Alcalde de Medellín comentó que fueron más lejos de lo que ordenaba la Personería y encontraron que muchos más comparendos debían ser revocados.

El mandatario agregó además que muy pronto estará listo el nuevo protocolo para las fotodetecciones por Soat y RTM, que incluye el compromiso de que los conductores serán notificados por mensaje de texto cinco días antes de que se de el vencimiento de estos documentos.

Igualmente, se garantizará que las multas sean entregadas a las direcciones de los conductores, pues una de las fallas que se encontró en la revisión es que muchas fotodetecciones no eran entregadas "por alto riesgo".

Ante esto, el Alcalde dijo: "No se notificaba porque había alto riesgo, pero entonces ¿cómo llegan los servicos públicos, el predial y otro tipo de notificaciones? Nosotros no vamos a aceptar que las notificaciones no lleguen por 'x' o 'y' razón".

Tanto las fotodetecciones revocadas como las que siguen firmes ya pueden consultarse en la página web de la Secretaría de Movilidad.

El secretario de Movilidad, Juan Estebna Martínez, recordó además la importancia de que los ciudadanos mantengan actualizados sus números de placas, dirección y teléfono en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Esto permite que las notificaciones sí lleguen al lugar adecuado, además, permitirá que a los conductores les llegue el mensaje que les indica que su Soat o RTM están próximos a vencerse.

Por último, el Alcalde precisó que las fotodetecciones por estas faltas seguirán suspendidas hasta que el nuevo protocolo esté completamente listo, pero que la suspensión no aplica para las multas por esas razones impuestas por agentes de tránsito en la calle.

