Fiscalía averigua por 12 muertes tras procedimientos estéticos

14 de marzo 2018 , 09:28 a.m.

Tras decidir realizarse un procedimiento estético, Sara Cortés buscó nombres de médicos reconocidos, acreditados e integrantes de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (Sccp).

Su deseo era practicarse una abdominoplastia con transferencia a glúteos. Por eso, se dirigió desde su residencia en Salgar (Suroeste antioqueño) hacia Medellín para hacerse una valoración médica. Llegó hasta una clínica en El Poblado, donde le confirmaron que el cirujano formaba parte de la Sccp. Luego de algunos exámenes previos, programó la cirugía para el 20 de febrero, a la 1 p. m.



Su seguridad de que estaba en las mejores manos se disipó durante la cita con el anestesiólogo, pues, según relató la joven de 27 años, no le hizo ninguna pregunta, solo revisó los resultados de los exámenes médicos y le dio concepto favorable para practicarse la cirugía.



Sin embargo, siguió adelante y consignó los 8 millones de pesos que costaba el procedimiento. La inquietud en Sara continuó, se preguntaba por qué no le hablaron de los riesgos, sino que solamente le hicieron firmar que los comprendía, en un documento extenso de letra menuda.



A las 6 a. m., el día de la operación, Sara buscó en internet el nombre del médico y lo encontró en algunos artículos sobre investigaciones de la Fiscalía a cirujanos con falsos títulos. También confirmó que no pertenecía a la Sccp. El temor la llevó a cancelar la intervención, que incluía ambulancia que la llevara hasta la casa y una enfermera que la cuidara las siguientes ocho horas. Después de varios reclamos logró que le devolvieran el dinero.

Tres días después de que Sara se arrepintiera, se conoció la noticia de la primera muerte de 2018 por procedimientos estéticos en Antioquia, que se suma a las 4 de 2017 y a las 17 de 2016. Se trataba de una mujer de 37 años que falleció el 23 de febrero pasado en la Unidad Hospitalaria Nuevo Occidente, de Metrosalud, a donde llegó a las 5:40 a. m., en una ambulancia, en compañía de una auxiliar de enfermería y el cirujano que la operó.



Así lo afirmó el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien también aseguró que dicho cirujano es el mismo que iba a operar a Sara Cortés. Por su parte, Hernán Aguilar, director de la entidad de salud, contó que la paciente llegó sin signos vitales.

Los casos en Fiscalía

De acuerdo con información de la Fiscalía, en este momento hay en proceso 12 casos por muertes de mujeres tras procedimientos estéticos en el área metropolitana.



Cinco de ellos corresponden a profesionales de la salud y están en etapa de indagación, pues el ente acusador investiga si el procedimiento fue hecho por un médico general o un cirujano plástico calificado, ya que en los registros de las intervenciones aparecen las firmas de ambos. En estos casos aún no hay capturas.



Los otros siete corresponden a esteticistas, de los cuales seis están en etapa de indagación, es decir, no se han hecho capturas ni imputación de cargos. El otro está en etapa de investigación, ya le fueron imputados cargos de homicidio culposo, por la muerte, en 2016, de una joven de 21 años llamada Ximena López, cuya madre Doris Cuervo lucha para lograr justicia.

La mujer aseguró que las pruebas existentes, como audios de WhatsApp entre su hija y el hombre que la intervino, dan cuenta de que él no es una persona idónea para realizar esos procedimientos, pues no tiene título médico y era un chef.



“Es terrible. Hay audios en los que ella le dice que se siente mal, que no puede respirar, y él le responde siempre que descanse, que se inhale, que es normal. Fue una negligencia total”, expresó Cuervo, quien relató que su hija esperaba que le inyectaran ácido hialurónico en los glúteos, pero le inyectaron silicona industrial.



Entre tanto, el pasado viernes quedó en firme la primera condena contra un médico por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de una mujer a la que le practicó una liposucción, según indicó la Fiscalía. Luego de resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del procesado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia condenatoria a 34 meses de prisión.



Este caso se remonta a 2006. Aunque la mujer mostró síntomas de complicaciones, el médico le indicó que el cuadro era normal y le sugirió que continuara con los medicamentos que le había prescrito. Al día siguiente, ella falleció en su casa, a donde fue remitida para su recuperación. El sentenciado obtuvo la libertad condicional, se le prohibió salir del país y se le inhabilitó por un año para ejercer su profesión en Colombia.

Autoridades aumentaron los controles

Las autoridades también incrementaron las acciones de control a los centros de estética. En Medellín, en 2017, realizaron 366 visitas de vigilancia, lo que representa 32 por ciento más que en 2016. De esas 366, 132 terminaron con el cierre del lugar. En los dos primeros meses de 2018, visitaron 46 establecimientos, de los cuales 16 fueron cerrados por no cumplir con la normatividad.



Entre las fallas que han detectado durante los operativos están la utilización de equipos de uso controlado, la realización de procedimientos invasivos por personal no idóneo, el inadecuado manejo de residuos peligrosos y la deficiente limpieza y desinfección, así como prácticas en lugares clandestinos.



Asimismo, la secretaría de Salud de Medellín capacitó en 2017 amás de 15.000 cosmetólogos, estilistas y profesionales de la salud en aspectos sanitarios como bioseguridad, limpieza y desinfección, manejo de residuos y normatividad sanitaria.



Hoy, la hermana de XImena, Saray López, lucha para sacar adelante un proyecto que le presentó a la secretaría de Educación de Medellín, con el cual busca que en los colegios se hagan diferentes actividades de sensibilización y reflexión con los adolescentes sobre los riesgos que tienen los procedimientos estéticos.



